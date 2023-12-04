比亞迪11月銷量保持逾30萬輛，獲大行唱好逆市靠穩，已屆吸納時？

內地新能源車股公布11月銷售數據。龍頭比亞迪(01211)銷量續拋離同業居首，月內新能源車銷量30.1萬輛。理想汽車(02015)交付達4.1萬輛，在一眾新勢力中繼續領先，更提前達成全年30萬輛銷售目標。小鵬汽車(09868)11月交付再突破兩萬輛，按年增長2.5倍，蔚來(09866)交付增長則較慢，按年僅增12.6%至1.6萬輛。今日(4日)新能源車股普遍下挫，惟比亞迪公布銷售數據後獲大行唱好，連跌6日後終可逆市靠穩，難道股價差不多見底，已到吸納時候？

（比亞迪汽車官網截圖）

比亞迪11月銷量按年增31% 理想累計交付逾32萬輛提前達標

比亞迪11月汽車銷量約30.1萬輛，按年增約31%，按月持平；其中純電動車銷量17萬輛，按年增49.4%；插電式混合動力車銷量為13.1萬輛，按年增13.1%；海外銷售新能源乘用車合計3萬輛。而今年首11個月汽車銷量約268.3萬輛，按年升64.3%。11月汽車產量約31.7萬輛，按年增加約37.5%，而今年首11個月汽車產量約273.6萬輛，按年升66.2%。

理想汽車(02015)11月共計交付新車4.103萬輛，按年增長172.9%。截至2023年11月30日，全年累計交付約32.57萬輛，提前達成2023年30萬輛目標。理想汽車董事長兼CEO李想表示，憑藉理想L系列三款車型，集團連續兩個月交付量超過4萬輛，穩居中國新勢力車企第一和中國豪華品牌第一，成為中國30萬元以上SUV銷量冠軍。理想L9、理想L8、理想L7三個車型累計交付量均已突破10萬輛，在各自細分市場保持銷量領先。11月理想汽車提前達成全年目標，隨著市場需求增加，將繼續挑戰12月交付5萬輛的目標，銷售、供應、製造、交付等建設都做好了充足的準備。

小鵬11月交付再突破兩萬輛 蔚來交付增12.6%至1.6萬輛

小鵬汽車11月共交付約2萬輛智能電動汽車，同比增長約2.5倍，連續兩個月交付突破兩萬輛，再創單月交付新高。小鵬G6於11月交付8750輛，繼續保持20萬至25萬人民幣價位範圍內最暢銷的電動SUV車型。今年以來，集團已連續10個月保持月交付正增長，首11個月累計交付量約12.1萬輛，超越去年全年交付量。集團指，在11月17日，小鵬X9在廣州車展發布，並於當日開啟預售，預售價格38.8萬人民幣起。此外，在11月28日，集團通過智能駕駛艙操作系統Xmart OS 4.4.0推出最新的OTA升級，成為行業首個全量開放無圖城市導航輔助駕駛功能，並覆蓋20餘城的品牌。

蔚來11月交付約1.6萬輛汽車，按年增12.6%，惟按月跌0.7%，當中包括約1.05萬輛高端智能電動SUV，以及5414輛高端智能電動轎車。全年累計交付14.2萬輛車，按年增33.1%。截至2023年11月30日，累計交付量達約43.16萬輛。

零跑汽車(09863)11月則交付18508輛車，刷新交付量歷史新高，按年增長130%。零跑首款全球化車型C10將於明年1月開啟國內預售，並計劃在第一季內完成到店、上市與交付。另吉利汽車(00175)旗下「極氪」11月交付13104輛汽車，按年增約19%。

野村：料比亞迪可實現今年300萬輛銷量目標 予目標價382元

野村發表研究報告指，比亞迪連續第二個月交付量超過30萬輛，而與過去5個月的個位數環比成長率(平均約5%)相比，環比持平。11月海外出貨量為3.06萬輛，較上季持平，較去年同期增長149%。比亞迪今年首11個月出貨量為267萬輛，考慮到所有OEM廠商都透過促銷活動將銷售推至12月，相信比亞迪將實現23財年300萬輛的出貨量目標。從PHEV/BEV銷售的細分來看，公司今年11月純電動車出貨量達到17萬輛，較上季增長2.8%，予「買入」評級，目標價382元。





摩通表示，比亞迪股價上月顯著調整，扭轉今年跑贏大市的勢頭，原因是投資者擔心其自動駕駛技術落後同業小鵬汽車，導致未來產品可能無法吸引年輕買家，而近期減價意味著需求疲軟和庫存高企。但摩通分析員在走訪比亞迪門店並與管理層溝通後，不認同上述擔憂，認為比亞迪最近減價是一項戰略舉措，目的是保持在A級轎車業務中的領先地位，並在一定程度上回應日產Sulphy車型約2萬元人民幣減價活動等。該行渠道調查顯示，比亞迪的庫存量約1.5個月，行業為1.7個月，屬於合理水平，相信比亞迪今年能實現300萬輛的銷售目標。比亞迪現時股價屬於超賣，相信比亞迪能維持強勁盈利能力，維持「增持」評級。不過，考慮到明年充滿挑戰的市場環境，採更保守估值基礎，目標價由310元下調13%至270元。

溫傑：比亞迪仍佔絕對優勢200元可吸 理想回至130元也可吼



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪未必可達到全年銷售300萬輛新能源車的目標，集團近期連番減價就是為了力保該銷售目標。比亞迪11月銷售普通，但其每月銷量已達30萬輛，總不能寄望還可以按月快速增長。而內地電動車市場肯定未到頂，惟市場增大不代表能保持市場份額，比亞迪近期股價下跌除因減價外，就是擔心市場份額難保持，尤其現在連華為也造車，汽車性能看來也很強勁。雖然其他新能源車企大多每月只賣出一兩萬輛車，比亞迪佔絕對優勢，但難保車主想試下其他新品牌，令比亞迪擴張減慢。不過，現時比亞迪仍是絕對王者，既有低端售價8至10萬的車款，亦有售價過百萬車款，仍是新能源車股首選，220元已可分注買入，若只有一注，則可待跌至200元才吸納。在現時市況下若嫌10幾萬元一手太貴，也可用衍生工具，透過槓桿減低注碼。雖從圖表看260元會有阻力，不容易突破，但料明年可重上260元。若由220元計，估值有5%提升，盈利有15%增長，理論上已可升兩成。

（《開市Good Morning》節目截圖）

另溫傑指，理想汽車為新能源車股另一佳選，但未到買入價，可回至130元才買入，上望150幾元至160元。理想汽車銷量料於未來半年至一年進一步提升，且其毛利率達約18至20%，每賣一架車都賺錢。蔚來及小鵬則仍在蝕錢，賣一架蝕一架，銷量增加未必是好事。

比亞迪今日升0.29%收報206.6元，理想汽車跌3.34%報141.7元，小鵬跌2.43%報62.2元，蔚來跌1.95%報55.35元，零跑跌2.61%報39.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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