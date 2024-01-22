恒指跌跌不休再失15000，五個交易日內連失萬六、萬五關

港股極度弱勢，繼上周二(16日)收市位失守16000關後，恒指未能止血，時隔一周後進一步失守15000關，今年開局至今已跌超過2000點，暫低見14974。恒指成分股內多個板塊不斷下跌，內房及地產、內需零售、科技，甚至公用股都難逃沽壓。

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英國業主去年出售房屋的平均利潤逾10萬英鎊

英國業主在2023年出售房屋獲得可觀利潤，但較2022年減少。根據經紀公司Hamptons International的報告，英格蘭和威爾斯的業主出售房屋的平均利潤從2022年的約11.3萬英鎊，下降9%至2023年的10.265萬英鎊......

安踏旗下Amer Sports申美IPO，傳籌高達140億元

安踏體育(02020)旗下非全資附屬公司Amer Sports計劃於紐約證券交易所上市。據《彭博》引述知情人士報道，Amer Sports尋求今次IPO集資規模高達18億美元，折合約140.4億港元。該公司可能以每股16-18美元的價格發行約1億股.......



新一份財政預算案將於下月28日發表，有市場意見預料政府或有可能開徵新稅項。前財政司司長曾俊華在社交網站貼文表示，本港處於經濟轉折關口，現在不是最適當時候加稅，反而要在支出方面「放血」，指雖然短期內會「傷身」，但如果是正確的事，就應該要有勇氣堅持。



曾俊華又在貼文形容，現時本港零售業「好大鑊」，前景相當困難，指要接受港人北上消費，形容到物價較低的地方購物是自然不過的事，正如水總是向低流。他認為，香港一定不可以再與其他地方「鬥平、鬥齊、鬥多」，而要有具質素、突出香港品味和獨特生活方式的產品。



中港地產股「鬥慘」



內房股受壓，昔日防守性較強國營股都要捱沽，盤中潤地(01109)跌幅不斷擴大，現跌8.9%，報21元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅9.5%；融創中國(01918)跌8.7%，報1.05元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅12.5%；龍湖(00960)跌5.9%，報8.33元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅6.7%。



本地地產股同樣受壓；恒隆地產(00101)跌6.1%，報9.07元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅6.5%；新世界(00017)跌5.1%，報9.91元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.3%；九置(01997)跌2.6%，報22.25元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.7%。



板板統跌



重磅科技股跌不停；美團(03690)跌5.8%，報64.65元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.4%；騰訊(00700)跌2.9%，報263.2元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.2%；阿里(09988)跌0.7%，報65.1元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅2.3%。



內需零售股未升過；百威亞太(01876)跌7.9%，報11.12元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.6%；海底撈(06862)跌6.3%，報12.26元；李寧(02331)跌5.44%，報15.3元。



現時，恒生指數報14992，跌316點或跌2.1%，主板成交逾467億元。國企指數報5019，跌108點或跌2.1%。恒生科技指數報3044，跌85點或跌2.7%。



即月期指新報15004，跌299點，高水12點。即月國指期貨報5023，跌106點，高水4點。即月科指期貨新報3045，跌84點，高水11點。



上證綜合指數報2806，跌26點或跌0.9%，成交1789.27億元人民幣。



深證成份指數報8682，跌104點或跌1.2%，成交2277.31億元人民幣。

撰文:經濟通市場組

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