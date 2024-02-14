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春節假期訪澳旅客激增，美高梅績優獲唱好股價飆升，濠賭股揀邊隻？

14/02/2024

　　受惠澳門移除疫情相關入境限制，美高梅中國(02282)上季業績理想，淨收益按年增4.6倍，經調整物業EBITDAR虧轉盈賺2.62億美元，大行齊指其業績勝預期，今日(14日)股價飆近一成高見12.4元。此外，澳門大年初一至初三日均旅客量按年升逾兩倍達16.7萬人次，澳門旅議會料8日新春黃金周假期訪澳旅客將突破百萬，有大行料春節期間日均賭收將超過去年10月黃金周，其他濠賭股今日亦普遍造好，不知應追入美高梅抑或揀買其他賭股呢？

 

（澳門美高梅網頁截圖）

 

美高梅上季淨收益增4.6倍　經調整物業EBITDAR轉賺2.62億美元

 

　　美高梅國際酒店集團公布截至2023年12月31日止第四季業績，當中按國際財務報告準則，美高梅中國季度收益淨額9.83億美元，按年增加462%及較2019年第四季增加35%，季度受移除COVID-19相關的澳門入境限制、到訪率較去年季度上升以及獲授權賭枱於2023年增加的正面影響；經調整物業EBITDAR為2.62億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為虧損5500萬美元，較2019年第四季增加42%；經調整物業EBITDAR利潤率為26.7%，而2019年第四季為25.5%。

 

　　另美高梅中國截至2023年12月31日止全年度收益淨額32億美元，按年增加368%，較2019年增加9%；年度的經調整物業EBITDAR為8.67億美元，而去年的經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，較2019年增加18%；經調整物業EBITDAR利潤率27.5%，而2019年為25.3%。美高梅國際酒店集團首席執行官及總裁Bill Hornbuckle表示，美高梅中國創下了全年度及第四季度經調整物業EBITDAR的新紀錄。

 

富瑞：季績勝預期升目標價至15.3元　瑞銀：市場份額提升


　　富瑞發表研報稱，美高梅去年第四季業績再創新高，且勝市場預期，市佔率再創新高。而今年初至今，強勁趨勢持續，於剛過去農曆新年期間，賭場業務高於2019年疫前同期水平。雖然內地宏觀經濟憂慮仍是阻力，但產業基本面仍較預期強勁。加上現時美高梅企業價值倍數低於中期1個標準差，且其市場份額持續增長，評級由「持有」升至「買入」，目標價由9.4元上調63%至15.3元，估算其2024及2025年博彩總收入將分別增加28%及2%，分別為疫前水平80%及82%。

 

　　瑞銀指，美高梅去年第四季經調整物業EBITDA為2.81億美元，按季增長約16%，並為2019年同期約141%水平。經貴賓廳贏率調整後的物業EBITDA約為2.78億美元，高於市場預期的2.58億美元。季內整體市場份額按季增長約2個百分點至約16.3%，主要受惠於中場賭收強勁增長，約按季升24%，相當於2019年同期約163%水平。美高梅管理層預期，公司未來幾個季度的毛利將維持穩定，促銷費用佔收入的比例也將保持穩定。管理層強調，儘管並非旺季，但1月的市場份額高於20%，推動EBITDA超過去年10月的水平，予「買入」評級，目標價14.3元。

 

摩通：市場嚴重低估盈利能力　重申為行業首選

 

　　摩通指，美高梅去年第四季業績再次好過市場上最高的預期，而令其驚訝的是超預期的幅度似乎每個季度都在擴大。美高梅季度EBITDA達21.9億元，比疫情前的水平高出40%以上。不論中場還是貴賓廳，美高梅均獲最大的市場份額，又相信今年1月份的表現更優於第四季。而管理層預料集團1月份博彩毛收入(GGR)市場份額攀升至20%以上，2023全年則為15.1%，實屬非常強勁的數字，意味美高梅當月的GGR甚至超越銀娛(00027)。雖然這數字很難持續，因1月舉辦了巨星Bruno Mars的演唱會，且可能勝率較高等，但至少集團發展勢頭仍處正軌，而市場嚴重低估盈利能力，重申其為行業首選，予「增持」評級，認為該股有約40%的上漲空間，主要原因是其EBITDA和估值有相當大的上行機會，目標價15.5元。


　　里昂指，美高梅上季業績表現良好，EBITDA按季增長16%至21.9億元，分別較里昂及市場預測高11%和9%，EBITDA毛利率為28.5%，仍然健康，與對上季度的29.6%相比則略為下降。美高梅市佔率升勢持續，1月突破20%，EBITDA和市佔率均超過2023年10月的水平，而農曆新年期間的需求亦非常強勁，予「買入」評級，目標價12.9元，為行業首選。

 

澳門初一至初三日均旅客量按年增逾兩倍　新春旅客料破百萬

 

　　澳門旅遊局公布，大年初一至初三(2月10至12日)的日均旅客達16.7萬人次，較去年同期大升2.26倍，根據臨時數據顯示，期間澳門酒店業場所的平均入住率達90%。而年初一至四(2月10至13日)訪澳旅客共有70.3萬人次，日均旅客17.5萬多人次。內地春節黃金周8天假期(2月10至17日)，首4天共52.4萬人次內地旅客訪澳；香港新春4天假期有近13.6萬人次香港旅客訪澳，日均近3.4萬人次。年初四(13日)澳門旅客共20.1萬人次，其中內地旅客近16萬人次，香港旅客3.2萬人次。

 

　　澳門旅遊業議會會長胡景光出席電台節目表示，連續8日的新春黃金周假期，預料到澳門旅客突破100萬人次。而農曆新年到澳門的旅客以內地居民為主，多數是自由行，每日約200團，香港旅客佔整體旅客超過兩成，港人主要集中在飲食方面，至於博彩業亦隨人流增加有好轉。而酒店入住率平均都有九成多，整體房價較平日周末有三至四成升幅，房間數目亦較疫情前多一成半。

 

瑞銀：料春節日均賭收超去年10月黃金周　花旗：內地客大增令人鼓舞


　　瑞銀發表研報指，在春節假期首兩天(2月10日至11日)，澳門平均每天遊客量約14.2萬人次，約為2019年春節水平的90%。其中內地遊客佔遊客總數的71%，高於2019年的69%。目前為止內地遊客量與2023年10月黃金周平均每天約10萬人次的水平保持一致。預計從春節假期的第三天開始，遊客量將季節性上升，因為春節前期為家庭團聚的習俗。根據目前的遊客增長勢頭，預計春節期間的日均賭收將超過2023年10月黃金周每日約9億澳門元的水平。澳門博彩業目前估值相當於預測2024年企業價值對EBITDA倍數10.2倍，比歷史平均水平低1.4個標準差，重申看好濠賭股，首選美高梅和銀娛。

　　花旗則指，春節假期首3天到訪澳門的內地遊客較2019年同期大增34%，這一訪客趨勢令人鼓舞，預示著2月博彩收入的穩固復甦。內地遊客佔春節假期首3天澳門總遊客量的73%，高於2019年的68%，香港遊客則佔21%。花旗保守維持2月博彩毛收入預測為195億澳門元，即恢復到2019年同月約77%水平。

 

　　中信里昂指，在農曆新年期間，澳門客流量穩定，在2月10至17日的平均遊客量符合澳門政府預測的每天12萬人次，而該行在2月12日亦看到其綜合度假村有強勁的人流，認為2月份的澳門賭收將較該行早前預測的198億澳門元有上行空間，首選金沙中國(01928)及美高梅。

 

陳樂怡：濠賭股可待春節後才吼　可揀買金沙美高梅

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡指表示，美高梅上季經調整物業EBITDA跑贏同行，達2019年同期的141%，同行平均僅達80%，而中場及貴賓廳業務都有改善，且強勁勢頭延續至今年1月，1月市場份額高於20%有驚喜，料股價短期維持強勢。惟要留意，此前市場擔心內地經濟會影響民眾出行意願，令濠賭股股價下跌，雖然近期行業數據及博企業績已紓緩相關擔憂，惟隨著金沙及美高梅等已公布業績，加上政府及博企數據都已反映春節表現理想，在市場已有充分預期且股價於2月已有一定升幅下，濠賭股於春節過後料會出現回吐，到時才吼較值博，下一關鍵時間料為五一假期。

 

　　選股方面，陳樂怡看好美高梅及金沙，其中金沙為中場業務龍頭，酒店房間亦較多，加上正推進倫敦人第二期發展，兼且娛樂設施充裕，非博彩收入增長值得憧憬。而隨著美高梅市場份額提升，金沙估值也趨於合理，惟金沙此前公布季績欠驚喜，股價會升得較慢，可待回至10天線約22元買入。

 

　　美高梅今日升9.61%收報12.32元，其他濠賭股亦普遍上升，金沙升1.53%報23.2元，銀娛升3.5%報44.35元，永利澳門(01128)升3.21%報7.07元，新濠(00200)升0.53%報5.71元，惟澳博(00880)跌1.19%報2.49元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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