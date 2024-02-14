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張德熙料金價短期內升至每盎司2300美元，倡推黃金商品通

14/02/2024

　　金銀業貿易場於龍年開市，九九金開市價為每兩18488元。金銀業貿易場理事長張德熙表示，過去兩年黃金跑贏大市，認為黃金在地緣政治風險持續等因素下，預計仍然非常保值，料今年金價會穩步上升，短期內可見每盎司2300美元。

 

 

張德熙：倡推黃金商品通

 

　　他表示，參與一帶一路倡議的國家之中，有黃金的提供者，也有需求者，因此香港政府應考慮推出黃金商品通，推動黃金貴金屬走廊，並以人民幣結算活化資金池，藉以推動人民幣國際化。他又冀數碼黃金於3至6個月可落實。

 

　　張德熙又表示，政府應履行憲法責任，盡快實行23條立法，鞏固香港國際金融地位。

 

許正宇：香港在危機中體現極大韌性

 

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，在當今複雜多變的世界局勢，香港作為國際金融中心，在國際性、增長性更加顯現，香港在危機中找到新的機遇，體現出極大的韌性，綜合環球形勢，市場預期息口見頂，加上國家經濟穩步發展，為香港金融發展帶來有利環境。

 

　　他表示，香港近年致力和一帶一路完善國家及經濟體合作，金銀業貿易場亦積極探索將金銀業引入一帶一路市場，同時積極實行數碼黃金為投資者提供便利，深信金銀業貿易場將會把握新機遇、開發新商品，同時融入國家大局，鞏固提升香港優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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