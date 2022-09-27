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【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮

27/09/2022

　　一代不如一代，如果約翰遜還在……當「賭徒」卓慧思按下半世紀最大減稅的豪賭輪盤，賭枱上的英鎊、債券雙雙暴瀉。下個震源會否輪到英國樓市、罷工浪潮，乃至政壇再變天？

 


「雙赤字」惡化料未見盡頭



　　籠罩「戴卓爾主義」香檳色憧憬的Trussonomics，甫一出師即地動山崩。英鎊繼上周五(23日)錄得自2016年脫歐公投以來第二大單日跌幅後，周一(26日)再因英倫銀行「只說不動」遭新一輪抛售，兌美元低見1.0350的紀錄新低。債市同樣不太平，1/2/5/30年期國債孳息率幾乎齊創史上最大單日漲幅。

 

 

 卓慧思政府執意以「半世紀最大規模」減稅豪賭一鋪，正反噬其身。

 


　　卓慧思政府無視2.3萬億元英鎊的債務大山，執意以「半世紀最大規模」減稅豪賭一鋪，正反噬其身。據英國智庫財政研究所(IFS)測算，在實施能源價格上限的情況下，未來三年公共部門舉債料分別達1900億、1340億、930億英鎊；即使能源價格上限於2024年到期，2025年、2026年的新增舉債仍將分別逾千億英鎊。

 


　　舉債度日如有信用背書，原本或能持續，不過現時英國債務佔GDP比例超過100%，投資者對英國國債敬而遠之，債息急升施壓政府債務負擔，形成惡性循環。此外，英國食品、能源大量依賴進口，經常帳赤字惡化未見盡頭，國際金融協會(IIF)推算，英鎊均衡匯率仍被高估逾兩成。




資金成本劇變，工黨支持升



　　對政策利率最為敏感的英國一年期國債殖利率最新報4.16%，期貨市場押注英倫銀行11月加息約146個基點，均指向未來資金成本面臨劇變。鑑於此，英國抵押貸款龍頭Lloyds、Virgin Money等已暫停或撤回新的住房貸款，因需時對利率進行大幅度重新定價。

 


　　「金磚四國」之父Jim O'Neill就稱，英倫銀行未來貨幣政策收緊，將意味疫情以來英國房價漲勢「基本結束」；另有業內人士預計，明年或有180萬英國人因無法償還抵押貸款而被迫出售房屋，除非政府穩定局面，否則未來幾年房價或暴跌20-40%。

 

 

 工黨領袖Keir Starmer(右2)最新指，「非常理解」人們在是如何被迫採取罷工行動。

 


　　更悲觀的是「末日博士」Nouriel Roubini，其警告英國或重蹈1976年時向IMF乞援的覆轍。事緣1972年時任財相的Anthony Barber為應對生活成本危機推出大規模減稅，最終釀成英鎊危機，而保守黨首相Edward Heath就在1974年3月黯然辭職。

 


　　所謂「歷史不會重複，但會押韻」，《泰晤士報》最新民調顯示，工黨的支持率領先保守黨已錄20年來最大。而鑑於減稅被指嚴重偏向富人，工黨領袖Keir Starmer最新指，「非常理解」人們在是如何被迫採取罷工行動，一場奪權大戲山雨欲來。

 

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