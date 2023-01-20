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【FOCUS】法百萬人大罷工　揭兩大難題待解

20/01/2023

 

　　「C'est la lutte finale，Groupons-nous et demain(這是最後的鬥爭，團結起來到明天)。」巴黎公社成員創作的「國際歌」歌詞，逾一個半世紀後，從紐約的護士到倫敦的鐵路工，最新是百萬人聚集的法國街頭，勞動者怒火熊熊燃燒。論其誘因，包括「整體回落」的通脹數據暗藏魔鬼，還有人口老化危機。



擬提高法定退休年齡至64歲



　　當約900萬日本、19萬香港的「銀髮族(65歲以上)」仍在工作，逾百萬法國人周四(19日)卻湧上街頭，抗議政府擬將法定退休年齡從62歲提高至64歲的改革方案。車站、學校、油站、醫院乃至核電廠，巴黎、馬賽、里昂、圖盧茲……聲勢浩大的罷工示威浪潮蔓延全國。

 

 

逾百萬法國人周四(19日)湧上街頭，抗議政府擬將法定退休年齡從62歲提高至64歲的改革方案。(AFP)

 


　　正在西班牙訪問的總統馬克龍，較早時的新年賀詞剛將「退休制度改革」稱為2023年重中之重，最新強硬回應指，改革早在春季選舉時就「以民主的方式被提出並得到通過」。他所指的是去年4月以58.55%的得票率，戰勝極右對手勒龐贏得第二個5年任期。但看真些，該次大選投票率不到72%，錄1969年以來最低，背後是逾三分一選民杯葛。

 


　　斬獲逾1300萬票(馬克龍近1900萬票)卻飲恨的勒龐，昨日藉機稱，退休改革必須「徹底取消」，擁有最多會員的法國總工會(CGT)則警告「今天只是第一天」。



通脹居高不下成另一催化劑



　　今次全法罷工浪潮一呼百應，催化劑更不得不提通脹。隨著2021年第四季建立的「價格盾牌機制(tariff shield)」對能源費用的漲幅限制，即將由4%升至15%，家庭面臨的能源帳單首季料急升。

 


　　同樣的情況亦出現在護士、教師、火車司機等罷工風起雲湧的英國，盡管整體CPI上月回落至10.5%，但牛奶、糖、黃油、雞蛋、果醬等食品漲幅高達24%至46%，扣除通脹後，上述公營部門就業者的薪酬僅增3.3%，低於私營部門的7.2%。

 


　　然而，以「改革者」自居的馬克龍會讓步嗎？事實上，他去年競選政綱原本提出是將退休年齡提高至65歲，政府力推改革有兩大理由，一是退休基金面臨赤字威脅，必須未雨綢繆；二是人均壽命遞增，工作年齡亦應隨之延長。



歐盟料2070年平均67歲退休



　　但在68%法國民眾看來，上述理由並不成立。據法國退休指導委員會(COR)數據，退休基金去年盈餘料為32億歐元，而預計養老金支出到2027年佔GDP的13.9%，僅較2021年增0.1個百分點；即使到2070年，佔比亦介於12.1%至14.7%。至於壽命，去年法國男女平均分別為79.3歲和85.2歲，實際跟2014年相若。

 

 

 

 


　　不過，法國統計局最新公布，該國2022年出生率創歷史新低(72.3萬名嬰兒)，應給了馬克龍理由。而歐盟委員會報告「The 2021 Ageing Report」更預計，各成員國平均法定退休年齡到2070年將達67歲。另據聯合國報告，法國年齡中位數2070年將從去年的41.8歲升至48.1歲，無獨有偶，預期年齡中位數2069年超越日本問鼎全球最老的中國(55.1歲)，在《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》明確「實施漸進式延遲法定退休年齡」。

 


　　回想2019年時，法國人以漫長的交通系統大罷工抗議退休制度改革，最終馬克龍因新冠疫情爆發而擱置，無論今次他會否同樣投降，由人口老化大勢而激化的社會福利矛盾，未來數十年將困擾更多政府和個人。

 

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