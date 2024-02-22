  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念

22/02/2024

　　是高歌猛進，還是大廈將傾？「AI第一股」英偉達（Nvidia）周三（21日）收盤後揭盅最新業績，在「The world is saved」的背景聲中，盤後股價大漲9%，推高其市值超越全球第12大經濟體墨西哥。接下來懸念之一是，此被高盛封神為「全球最重要」的股票，未來兩個交易日股價會否觸及期權交易員重倉押注的800美元；懸念之二是，執行長黃仁勳於下月19日舉行的GTC年會，會否發布B100的壓軸新作。


上季營收221億美元創紀錄


　　去年上漲237%、開年至今再漲36%、估值（PE）高踞　Magnificent 7（七巨頭）之首－－英偉達股價何時散水，無疑是投資者最密切關注的「價值一百萬」的問題。「Sell the fact」陰影之下，過去一周股價較歷史高位回吐近一成，但最新公布的強勁業績和樂觀指引，都再次預示，升勢未到頂。


　　據英偉達公布，截至1月28日的第四財季，營收錄創紀錄的221億美元，按年增265%；受益毛利率按年升15.8個百分點至72.2%，淨利122.9億美元，按年飆771%。整個2024財年計，營收增126%至609億美元，跑贏公司之前預測的近590億美元。

 

截至1月28日的第四財季，英偉達營收錄創紀錄的221億美元，按年增265%。


　　靚麗業績可謂無懈可擊，英偉達並再接再厲預期，2025財年第一季營收將達240億美元（上下浮動2%）。儘管英偉達每季只會展望未來一個季度，但分析師就預計，2025財年營收將上望920億美元。


看漲期權押注周五見800元


　　英偉達不負眾望，加上黃仁勳「AI將達引爆點」的宣告，盤後股價大漲9%，並帶動周四亞洲股市，台股盤中刷新歷史新高，日股突破39000點刷新1989年紀錄高位。


　　值得留意的是，芝加哥期權交易所數據顯示，有大量將於本周五（23日）到期的看漲期權，押注英偉達股價將達800美元，甚至1300美元。目前，華爾街大行對該股目標價平均為751美元，最高上看1200美元。


　　人工智能熱潮未見盡頭，各國政府紛紛背書，更令商業競爭添軍備競賽之感。美國商務部長雷蒙多最新稱，需要繼續投資於半導體製造業，以滿足AI需求；日本首相岸田文雄最新擬將對半導體產業的財政支持提高至10萬億日圓（約670億美元），並於2027年實現2納米晶片量產；中國國資委要求推動中央企業在AI領域實現更好發展、發揮更大作用。


勇迎競爭，下月或發布B100


　　鑑於此，繼老牌Intel、AMD斥資數十億美元研發直追，亞馬遜、谷歌躍躍欲試自家造，最新加入戰團的是OpenAI執行長奧特曼以及軟銀創始人孫正義，前者據報擬籌集5至7萬億美元資金，未來數年內建造數十座晶片廠，後者則計劃募集1000億美元啟動「Izanagi」項目，與英偉達直接打對台。

 

英偉達下一代B100採用全新Blackwell架構，為紀念美國國家科學院首位黑人院士David Harold Blackwell。


　　不過，以上後來者欲跟英偉達一較高下實屬不易，即使AMD去年推出的AI晶片MI300，電晶體數量、記憶體容量強勢碾壓英偉達的H100，但預計2024年銷售額僅35億美元，相比英偉達AI晶片業務（資料中心）單季營收即高達184億美元，顯然難撼其霸主地位。


　　更重要的是，英偉達將於3月18日舉行一年一度的GTC大會，預計屆時將揭曉加速運算、生成式AI和機器人技術的最新突破，包括源自全新Blackwell架構的GPU B100，效能可達英偉達目前最先進的H200的兩倍。


　　換言之，「AI第一股」的英偉達還將繼續乘風破浪。但要留意的是，若按其最新展望，下一財季的營收增幅按季將由22%放緩至不到9%，倘若未來數季業績驚艷持續褪色，記得儘早跳船。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09885

藥師幫

8.500

異動股

09698

萬國數據－ＳＷ

6.830

異動股

00836

華潤電力

17.220

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09885 藥師幫
  • 8.530
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 6.820
  • 00836 華潤電力
  • 17.280
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 354.600
  • 02012 陽光油砂
  • 0.445
股份推介
  • 00547 數字王國
  • 0.400
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 52.550
  • 目標︰$57.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.350
  • 目標︰$4.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.750
  • 目標︰$10.00
  • 03968 招商銀行
  • 31.500
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.350
  • 00700 騰訊控股
  • 289.400
  • 00001 長和
  • 42.350
  • 00388 香港交易所
  • 251.000
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.200
  • 目標︰--
  • 00123 越秀地產
  • 5.380
  • 目標︰$7.00
  • 02600 中國鋁業
  • 4.080
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2024 14:09  【外圍經濟】日經指數升至盤中紀錄新高，曾見39156

22/02/2024 12:12  《午市前瞻》恒指短期勢破萬七，滙控難大跌惟升幅有限，恒生難升

22/02/2024 12:06  恒指半日升24點報16528，攜程升5%，中海油上漲4%

22/02/2024 14:02  《神州金融》LPR本周大碼降息，地方內銀集體下調定存利率

22/02/2024 11:03  《大灣區》廣州瀝心沙大橋被撞斷，巴士墮下司機失聯，船主被控制

22/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒８２億元，買美團沽盈富

22/02/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】滙控、恒生績後大行點評，摩通升九置至中性

16/02/2024 10:33  《嚟緊炒Ｄ乜》信義光能受惠國策，中短線目標價８銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念
人氣文章

新聞>財經熱話

攜程績優飆半成創上市新高，獲大行唱好可趁勢追入？
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

尖沙咀歎日廚主理壽喜燒！食靚和牛、日本蠔！嫩滑京都姬牛VS橄欖牛有咩分別？必食武士生蠔海鮮杯/ 濃味橄欖牛捲鵝肝/ 出色黑芝麻布丁
人氣文章

娛樂情報

趙善恆恆仔｜譚杏藍被網民洗版鬧爆「派帽」！小花回應否認出軌：問心無愧！暗寸恆仔ToNick開騷博宣傳？
人氣文章

玩樂 What’s On

《熱辣滾燙》內地爆紅！4套大熱內地電影推介！賈玲減逾100磅變拳擊手 / 文詠珊主演懸疑電影《消失的她》/ 沈騰范丞丞組隊賽車
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟越後湯澤行程推介：湯澤草莓村！親摘雪國限定「越後姬」士多啤梨，香甜多汁、果香四溢！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

價值千萬清代扁壺變燈座？古董瓷器底部鑽穿一個小洞，「身價」即大跌？一個小洞對成交價影響多大？修補也無補於事？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮
人氣文章
養和引入全港首個質子治療系統 為癌症患者提供一站式服務
人氣文章
雨水節氣 | 春天身心都要疏通，戶外走走多曬太陽助陽氣升發！推介健脾袪濕「淮山雞腳袪濕湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 14:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 14:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2024 14:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2024 14:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事22/02/2024
內地新聞 | 生還漁民指控遭台巡防艇撞翻，大陸要求嚴懲責任人
人氣文章FOCUS22/02/2024
【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念
人氣文章財經熱話22/02/2024
攜程績優飆半成創上市新高，獲大行唱好可趁勢追入？
人氣文章財經熱話22/02/2024
《午市前瞻》恒指短期勢破萬七 滙控難大跌惟升幅有限 恒生難升
人氣文章香港要聞22/02/2024
香港新聞 | 發展局：建議流浮山發展數碼科技樞紐，尖鼻嘴白泥發展生態旅遊
人氣文章市場動向22/02/2024
2024資本增值策略：高息活存讓資金靈活調配　攻守兼備
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金