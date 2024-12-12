今日焦點股 | 傳滙控研究削至少30億美元成本方案，料維持至明年中完成
12/12/2024
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=2TqThBYZuv4
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
12/12/2024
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=2TqThBYZuv4
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
更多今日焦點股
2024-12-13
2024-12-12
2024-12-11
2024-12-10
2024-12-09
2024-12-06
2024-12-05
2024-12-04
2024-12-03
延伸閱讀
13/12/2024 17:27 【基建債券】認購100手或以下的申請者獲全額配發
13/12/2024 17:00 《盤後部署》恒指失兩萬後觀望人行舉措，百勝中國見強烈買入信號
13/12/2024 16:54 【香港政情】習近平:中央充分肯定李家超及特區政府工作
13/12/2024 16:12 政策憧憬熄火恒指跌425點收報19971，關注人行降準可能性
13/12/2024 08:33 【中經會】官媒權威解讀：中經會11大看點
13/12/2024 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４３億元，買盈富基金沽美團
13/12/2024 08:45 【大行炒Ｄ乜】高盛升藥明系目標惟保持中性，大摩看淡本地地產股
13/12/2024 16:33 《財資快訊》美電軟報７﹒７７４，兩周拆息較上日微升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/12/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話15/12/2024
港股 | 蕭猷華：恒指區間波幅上移
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF