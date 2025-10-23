  • 會員
今日焦點股 | 金沙中國第三季度收入升逾7%，經調整物業EBITDA升逾2%

23/10/2025

 

今日焦點股 | 金沙中國第三季度收入升逾7%，經調整物業EBITDA升逾2%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=UDYNsqtJWX4

異動股

異動股

03692

翰森製藥

34.120

異動股

00939

建設銀行

7.840

異動股

01928

金沙中國有限公司

18.840

更多今日焦點股

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 10:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 10:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/10/2025 10:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/10/2025 10:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
