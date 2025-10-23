今日焦點股 | 金沙中國第三季度收入升逾7%，經調整物業EBITDA升逾2%
23/10/2025
23/10/2025
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
23/10/2025 09:25 恒指低開63點報25718，科網股偏軟，油價彈中海油升1.5%
23/10/2025 08:45 《盤前攻略》美擬對華軟件出口設限美股下跌，夜期黑期偏軟恒指料低開
23/10/2025 08:30 【開市Ｇｏ】傳美擬反制中國稀土管制，黃金ETF持倉量創2022年新高，金沙中國上季多賺1.5%
23/10/2025 08:15 【大國博弈】美國據報擬禁軟件產品輸華，反制稀土管制
23/10/2025 07:57 《國金頭條》白宮擬收緊對華軟片出口，道指挫逾330點
23/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹
23/10/2025 08:45 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升B站目標一成半，德銀升信達生物目標逾一成
23/10/2025 09:47 《財資快訊》美電升報７﹒７７１３，一年拆息上日報３﹒３１％
美股 | 白宮擬收緊對華軟片出口，道指挫逾330點
