今日焦點股 | 滙控據報擬支付約3億美元，以和解法國稅務案件
11/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=VGym_UKAuo8
11/12/2025
11/12/2025 12:51 【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息明年初徘徊2至3厘區間
11/12/2025 12:07 寬鬆訊號未振港股，恒指盤中逐步回落，半日僅收升22點報25563
11/12/2025 12:20 《新股上市》石藥(01093)旗下石藥創新已向聯交所遞H股上市申請
11/12/2025 11:19 長和(00001)港口出售計劃據報因談判複雜而放慢
11/12/2025 10:25 【關稅戰】墨西哥通過對亞洲國家產品加徵關稅，對中國汽車最多徵50%
11/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金
11/12/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】滙證上調地產股目標升希慎逾兩成，法巴微升滙豐目標
11/12/2025 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７９８，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…
