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溫傑：伊朗空襲已於環球股市全面反映，恒指突破17200點有難度

15/04/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　國務院於上周五（12日）公布新「國九條」，針對上市公司監管、上市及退市機制等作出調整，雖然目前仍在徵求意見當中，但根據過往經驗，「國九條」推出後A股隨後都出現牛市，是次政策對推動大市有多大作用？中東局勢持續緊張，雖然伊朗表示會暫時停火，但ADR以及夜期平均低二百多點，恒指今日勢必低開？友邦(01299)上周以低位收市，創近7年低位，惟摩通預計其首季新業務價值增長強勁，而調高其全年預測，有貨朋友應繼續持有？現貨金創新高後回落，反映利好金價的因素大多已反映？不同黃金產品的特性有何不同，投資那些產品風險較低？

 

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