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熊麗萍：恒指橫行區間下移，料17200至17800點徘徊

10/07/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　港股上日原地踏步、跌不足1點收市，成交亦未見起色。參考恒指技術走勢同牛熊證街貨分布，港股短線於17200點至17500點上落、半天吊的機會較大？即使上日（9日）港股升幅集中於電子或芯片行業，但仍難複製美股的科企奇蹟？或反映本港科特估概念未及中特估概念成熟？上日港股市況或已反映靠消息炒上的拉升動力有限。雖然芯片巨企ASML高管明言世界需要中國芯片，但中國芯片技術又未及外圍芯片般先進，發展AI所需要的高速芯片未必對標國產芯片？中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)股價都已經呈中期上升軌道、跑贏大市，利好因素已經充分反映晒在股價之上？蘋果概念股亦都因為iPhone16備貨指引略有上調帶動，上日表現亮麗。不過換機潮始終有完結一天，當產品升級至一定水平之後，對新品的需求就會漸降，變相想嚐新品紅利就要趁快？

 

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