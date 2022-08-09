黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點 守隱16元望破位

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

吉利(00175)、長汽(02333)齊齊公布上月銷量數據，前者新能源車銷量按月升11%，跑贏廣汽(02238)、造車新勢力等，後者則要倒退13%，兩者高下立見？中聯通(00762)中期多賺近兩成，中期息增逾37%，派息政策成加分位？考慮到美國債息已從高位回落，收息股的吸引力上升？有何選股策略？印度據報限制內地平價手機於當地銷售，對小米(01810)的影響有多大？

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