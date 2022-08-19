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溫鋼城：網易績後下跌與估值過高有關　跌穿130元須離場

19/08/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　網易(09999)中期業績勝市場預期，遊戲收入按年升15%，而騰訊(00700)遊戲收入按年只得1%增長，可謂相形見絀。匯豐、渣打齊齊上調H按封頂息率，意味本港加息將至，對地產、銀行股有何影響？

 

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