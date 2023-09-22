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JPEX | 林作3點鐘記者會精華

22/09/2023

　　 獲保釋外出的林作，於昨日晚上11時許，在其社交媒體Instgram上發布帖文，宣稱將會在今日下午3時，召開緊急記者會。

 

 

　　虛擬資產交易平台JPEX案，警方暫時累計拘捕11人。其中獲准保釋的林作今日在其位於麥當勞道的居所召開記者會，他稱暫時未被警方控告；其位於中環的辦公室已經在前日(20日)終止租約，所有業務已經終止。


　 　 林作表示，明白很多人對事件十分苦惱，他本人更需面對更多苦惱，但他選擇積極樂觀地面對。他稱，很多事情想做和作出幫助，但基於事件仍在刑事調查中，希望能獲得清白之身後，會在能力範圍內、法律容許下提供幫助。他強調，會盡力協助相關執法機構，直至事件水落石出。


　 　林作稱，經諮詢法律意見後，由於案件仍在調查當中，暫時未能就案情任何方面進行評論。記者會上多個關於案件、其他被拘捕人士等提問，他均無作出回應。

 

林作:會勇於面對事件，自己絕對有承擔

 

　　虛擬資產交易平台JPEX案，獲准保釋的林作今日在代表律師陪同下召開記者會。被問到有否後悔接觸JPEX，林作回應稱，事情已發生便要勇於面對，盡自己所能解決，自己絕對有承擔。他又提到，其母親對事件非常擔心，在傳統家長的角度，現時情況已經很嚴重，不是每個華人熟悉「無罪假定」這個普通法概念，所以她非常擔憂，稱「好唔好意思」。至於母親會否經濟支援他，他稱會自己面對事件。


　　林作憶述，他今年上半年醉心於保險事業，6月離開保險公司，當時在同一地點召開記者會，當時大家已覺得「十分大鑊」，怎料短短3個月時間內又發生今次事情，直言是「低處未自低」。他又提到，兩次召開記者會中間，做了一次視網膜手術，至今視力未恢復，而且再拔掉4隻智慧齒，相當痛苦。中環的辦公室於9月9日才舉行開幕儀式，短短不足兩星期就結束，稱「若大家嘗試代入，就知道我的人生不容易」，但無論發生甚麼事情，都應該積極面對。


　　對於未來會否繼續參與虛擬資產投資，林作指，這一刻已中止業務，租約亦已終止，現時已沒有從事任何有關業務，稱「將來如何？先面對今日，過好今日的日子，未來再算。」


　　至於當日離開警署時走後門，他回應稱「警民合作」，而在警署期間盡量配合及協助警方的調查。他形容事件絕不是小事，平日嬉皮笑臉的自己在此刻是嚴肅的，而自己在羈留室時是「思考人生的好時候」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

文字直播：

(Ronald攝)

3:09

林作:位於中環辦公室日前已終止租約，所有業務終止

3:10

林作:由於案件調查中，不能回答JPEX是否屬於騙局

3:13

林作:叉燒飯及凍檸茶是裕美小姐買給我

3:19

林作:有更多苦惱但仍選擇積極面對，盡力協助執法機構助事件水落石出

(Ronald攝)

3:20

有記者問到有無後悔，

林作:何謂後悔？這個很哲學，事情已發生，就要面對，會承擔，有擔當

3:22

林作:有好多野想做、想幫，但基於事情在邢事調查中，有很多事情不可以做

3:23

林作:當有一天還得清白之身，一定會盡力在能力範圍內，法律容許下，協助受影響人士

3:23

林作:裕美與母親關係「太近」，目前他們倆個直接打電話溝通

3:25

林作:人生33歲以來，過去48小時收到最多私訊及訊息，很感動，不少網民都有討論有關事件，也有不少haters食花生

我上半年醉心於保險事業，6月離開保險公司，那時在同一地點召開記者會，大家已覺得十分大鑊，怎料短短3個月時間內又發生今次事情，低處未自低

3:30

林作:人生總有起起伏伏，兩次召開記者會中間，做了一次視網膜手術，至今視力未恢復，而且再拔掉4隻智慧齒，相當痛苦

3:34

記者：有網民話裕美你係最佳女朋友

裕美：多謝

林作：我表示認同

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

延伸閱讀：

林作被捕 | JPEX懶人包(不斷更新)

 

　　自9月13日證監會指出虛擬資產交易平台JPEX有可疑之處，隨後事件持續發酵，周一(18日)起更出現多人被捕情況，包括網紅林作、陳怡等人。本網為讀者製作「JPEX懶人包」，為讀者一覽JPEX事件發生過程。（相關文章）

 

JPEX | JPEX網站受封鎖，改以用戶手機號碼驗證提幣

 

　　虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，至今11人被捕；截至昨日下午5時，已接獲2197人報案，涉及金額約13.7億元。JPEX昨晚向用戶發信息，指平台被香港地區的電訊服務商全面封鎖，導致使用香港電話登記註冊的用戶，無法收取短訊驗證碼，用戶可透過緊急方式，用登記電話號碼最後6個數字做驗證碼提幣，並立即將帳戶綁定電子郵件，確保資產安全。（相關文章）

 

藝人莊思敏凌晨離開警察總部，稱主動協助調查

 

　　虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，至今11人被捕；截至昨日下午5時，已接獲2197人報案，涉及金額約13.7億元。傳媒早前引述消息指，曾拍攝JPEX代言廣告的藝人張智霖，昨到灣仔警察總部協助警方調查。


　　另一名藝人莊思敏，今晨約3時半帶著一個行李箱，離開警察總部。莊表示，昨晚由馬來西亞返港，「主動協助調查，交待整件事，其他不便透露，已交由律師處理。」（相關文章）

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