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余偉文：轉數快將在12月4日開始可以在泰國使用

02/11/2023

　　金管局總裁余偉文出席香港金融科技周後表示，轉數快（FPS）將在12月4日開始與泰國支付系統「PromptPay」推出跨境支付系統，香港市民可在泰國當地逾800萬個商戶以轉數快付款，當中的兌換過程也會完成，同樣泰國旅客也可在香港接受FPS支付的商戶中使用「PromptPay」。

 

　
若美息續升港息會跟加，惟對情況不是太擔心

 

　　對於美聯儲局是次暫停加息，他認為，仍需留意現時的通脹情況，又指美國聯儲局主席鮑威爾提及，儘管現時通脹水平有所下降，但距離其目標較遠，現時通脹方向及減慢的程度並不是完全清楚，未來需留意往後勞工市場及房屋市場的數據。


　　余偉文指出，鮑威爾沒有排除繼續加息的可能性，通脹未到目標水平，「現時要諗減息係為時尚早」，若美息繼續上升，香港基礎利率也會跟隨增加，使港息也會跟隨上升，而港元市場有序平穩運作，對相關方面不太擔心。


　　他又指，香港樓市受到不同因素影響，包括土地房屋供求以及政府放寬相關措施等，認為買家及賣家需時消化相關變化，強調局方工作為在樓價上升或下降時，有適當的措施讓銀行體系保持平穩。

 

冀明年初可完成第二次發行代幣化政府綠債

 

 

　　余偉文表示，現時正與業界商討發行第二次代幣化政府綠債，並希望在新一次的發行，當中包括整個發債過程以及二手買賣等在區塊鏈中完成，希望明年初可完成第二次發行。

 

　　對於數碼港元，他指出，在批發層面，貨幣橋項目進展非常好，打算在明年年中進行有限度使用的嘗試，主要集中在貿易結算上，而在零售方面，在早前有關業界的試行報告中，留意到三部分有數碼港元較大潛力，例如可編程支付、代幣化證券及即時結算等，料下年將開展第二階段的試點。目前為止，未決定是否推出數碼港元及未有相關時間表。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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