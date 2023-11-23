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小學人文科新學年試行，教授國民教育及國安冀培育學生愛國愛家

23/11/2023

　　小學常識科將分拆為人文科與科學科，下學年試行。教育局公布人文科課程框架，將分為六個範疇，當中「國家與我」的範疇，學習重點包括國家安全的重要性、中央與香港特區的關係，亦會認識國旗、國徽、國歌等。

 


　　當局期望透過有趣的故事和貼近日常生活的課題，增加學生對國家歷史、中華民族和文化，以及國家發展的興趣，培養對國家的歸屬感。亦希望學生透過課程，認同國民身份，貢獻國家。

課程包括了解特區政府組織和運作

　　六個範疇包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」，以及「世界與我」。「社會與公民」範疇會教授《憲法》和《基本法》、認識公民的「權利和義務」等，學習重點包括遵守法律和法規，亦會了解特區政府的組織和運作。

最多總課時約56小時
　　
　　當局建議人文科下學年起試行，2025/26學年起正式在小一及小四推行、2026/27學年擴展至小二和小五，2027/28學年全面在小學各年級推行。小一及小二建議總課節為64節，即約37小時；小三至小六建議總課節為96節，約56小時，部分課時為彈性課節。


　　當局指，課程的開設原則是配合國家提出的愛國主義教育的方向，共同傳承中華民族精神；進一步加強人文素養的發展，培育有承擔、有視野、愛國愛家的終身學習者。

 

撰文：經濟通採訪組

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