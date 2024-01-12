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王詩雅涉「洪門宴」瞞行蹤，被裁定提供假資料等4項罪成

12/01/2024

　　本港爆發第五波新冠疫情期間，有份出席前港區人大代表洪為民生日宴的「榮源茶行」太子女王詩雅其後確診，她涉嫌向衞生署隱瞞行蹤。暫委裁判官葉青菁今日於九龍城法院裁定王詩雅4項傳票罪名成立，案件押後至3月4日判刑，以待索取社會服務令報告，並批准王詩雅以1000元保釋候判，期間不准離港。

 


　　被告王詩雅(38歲)，被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料。


　　案情指，王於2022年1月3日曾到灣仔出席「洪門宴」，她兩天後被送到竹篙灣隔離中心，她之後亦確診，並轉往北大嶼山醫院。衛生防護中心傳染病處主任醫生張竹君、衛生署護士長辛麗芳及護士賴潔生曾先後4次致電她，並問及她出席「洪門宴」的行程，王在4次通話中，均稱當從家中出發，並乘的士到灣仔的餐廳，並在派對中逗留約30至45分鐘，全程均有戴口罩。


　　衛生署檢控組人員一個月後上門要求王助查，王卻指調查人員「阻住佢瞓覺」。王於2月18日及21日在律師陪同下到衛生署錄取5份口供，她未再提及她是從家中出發。檢控組人員亦發現，根據王住址的閉路電視，當日未見王的出入紀錄。

 

撰文：經濟通採訪組

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