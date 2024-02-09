美斯缺陣 | 美斯友賽主辦方Tatler宣布向球迷退款五成

就球王美斯缺陣香港表演賽，球賽主辦方Tatler Asia公布，將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%的退款。有關退款安排詳情將於3月中前，另行通知。

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截至昨日下午5時，消委會共接獲1178宗相關投訴，涉款810萬元，最高一宗涉款約8.2萬元，投訴人共購買17張貴賓門票。

活動總收入1.57億，公司將損失4300萬元

Tatler Asia發聲明，向感到失望的球迷致歉，指在場球迷似乎未有得到應有的尊重，並提到美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓其感到「又被打了一記響亮的耳光」。

Tatler Asia強調，一直與港府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論。公司不會逃避作為主辦單位應負的責任，因此決定透過官方渠道購買比賽日門票的公眾，提供50%的退款。有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

Tatler Asia表示，為了將這項世界級盛事帶到香港，公司投資了數百萬美元及付出了數個月的努力，又公布是次活動的損益表，顯示計及門票、贊助等，總收入達1.57億元，而退回款項達5600萬，公司將損失4300萬元。

消委會：主辦單位態度開放

消費者委員會總幹事黃鳳嫺今早在電台節目表示，與主辦單位調停的過程中，感覺對方態度開放，很努力尋求解決方案。

她又指，曾建議主辦單位將門票收益撥捐給慈善團體、向入場人士發放特別禮包、補辦另一場類似活動，或者研究不同的退款方案等。被問到若主辦方答應向投訴人退款，是否代表應同時向所有入場人士退款，黃鳳嫺回應指，目前不能作出承諾，有待雙方坦誠及充份討論後再決定。

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政府歡迎表演賽主辦方Tatler退款方案

香港隊對國際邁阿密表演賽中，「球王」美斯缺陣，主辦方Tatler Asia公布將向從官方渠道購票入場觀看賽事的本港及外地球迷，安排50%門票票價退款，政府表示歡迎，認為主辦方的賠償方案是負責任的做法，顯示積極承擔態度。根據主辦方公開的有關球賽帳目，顯示其已盡最大努力和誠意，回應社會各界的訴求。

寄望國際邁阿密最終可作合理解釋



公告指，政府明白社會各界對事件仍存在不少疑問，特別是2月4日美斯在香港因傷不能出賽，但3日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動。政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

撰文：經濟通採訪組

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