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預算案| 傳維港擬每月放煙花，增零售設施或需更改土地用途

26/02/2024

．政府計劃每月在維港舉行煙花和無人機表演，涉及數億元開支

．現時每晚上演的「幻彩詠香江」的燈光音樂匯演也會大革新，並考慮在海濱加入飲食和零售設施，或需更改土地用途

．或透過YouTuber或網絡紅人宣傳，帶動相關群組注意

 

消息指，屆時將有重點措施支援旅遊業發展，包括計劃每月在維港舉行煙花和無人機表演，涉及數億元開支；而現時每晚上演的「幻彩詠香江」的燈光音樂匯演也會大革新，並考慮在海濱加入飲食和零售設施，或需更改土地用途。

 

　　財政司司長陳茂波將於本周三(28日)公布新一份《財政預算案》。消息指，屆時將有重點措施支援旅遊業發展，包括計劃每月在維港舉行煙花和無人機表演，涉及數億元開支；而現時每晚上演的「幻彩詠香江」的燈光音樂匯演也會大革新，並考慮在海濱加入飲食和零售設施，或需更改土地用途。

 

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＊「幻彩詠香江」革新，未必短期內可成事＊



　　消息人士透露，內地較少地方可以像香港般，在海港放煙花，相信每月在港舉辦煙花表演，對內地旅客具吸引力，表演不會每月都一式一樣，擬按不同節目呈現不同主題，由旅發局負責。


　　另外，《預算案》會提出由旅發局重新設計約20年歷史「幻彩詠香江」內容，以貼近最新潮流，但由於需與參與的大廈商討，估計未必能在短期內落實。



＊台藉YouTuber或網絡紅人宣傳＊



　　消息稱，以往硬銷香港餐廳、景點未必再奏效，旅客現時更追求深度、文化體驗，這些活動有助增加新鮮感，舉例可透過YouTuber或網絡紅人宣傳，帶動相關群組注意，例如喜歡越野跑者，可能看過這些宣傳，對來港跑步和旅遊有興趣。



＊增商業元素需拆牆鬆綁，交發展局研究＊



　　消息人士指，政府認為構思海濱用途時，可以不拘泥於只提供公共空間，而可以加入更多商業元素，令海濱變得更熱鬧，但相關措施或者要拆牆鬆綁，涉及城規程序等，會交由發展局研究。發展局和文化體育及旅遊局去年12月向立法會提交文件，便提到應在適合的海濱，引入具規模的零售、餐飲及娛樂等元素，舉例指政府正探討，將灣仔北會展站上蓋，發展成新的商業和旅遊地標。鄰近的灣仔海濱將來將設美食餐飲設施和海濱活動，和會展站上蓋產生協同效應，發展方案預計明年草擬完成。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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