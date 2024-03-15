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人類大災難| 多地麥當勞點餐系統死機故障，本港麥記遭殃要手寫落單

15/03/2024

．香港麥當勞Facebook專頁宣布，由於由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務

．隨後世界各地麥當勞都同樣面對相同問題，其中已知包括內地、台灣、南韓、日本、紐西蘭、澳洲

．內地微博目前熱話是「麥當勞崩了」，目前連出餐系統亦癱瘓

人類大災難| 多地麥當勞點餐系統死機，本港麥記遭殃要手寫落單

 

　　本港下午三時起，香港麥當勞Facebook專頁宣布，由於由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客需要到餐廳櫃檯直接點餐；有部分網友表示櫃檯需要手寫落單及出單。

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　　隨後世界各地麥當勞都同樣面對相同問題，其中已知包括內地、台灣、南韓、日本、紐西蘭、澳洲、美國、英國。內地微博目前熱話是「麥當勞崩了」，目前連出餐系統亦癱瘓，員工需要手寫落單、手寫出單。

 

　　有網友戲言，本輪麥當勞系統崩潰，是繼上一次Meta(Facebook母公司)崩潰後，另一「生態大災難」。

 

17:15更新

本港麥當勞宣布恢復正常

撰文：經濟通市場組

 

 

 

 

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