社工 | 孫玉菡列社工註冊局「五宗罪」，傳政府擬修例改革增委任成員比例

．勞工及福利局局長孫玉菡日前點名批評社工註冊局，嚴重偏離《社會工作者註冊條例》的精神、監管不力等，更列出註冊局的「五宗罪」

．消息指，政府短期內會修例改革社工註冊局。

勞工及福利局局長孫玉菡日前點名批評社工註冊局，嚴重偏離《社會工作者註冊條例》的精神、監管不力等，更列出註冊局的「五宗罪」。消息指，政府短期內會修例改革社工註冊局。

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孫玉菡在社交網站上發文發文羅列註冊局五宗罪，形容「尤其令人擔心」的事件，包括有申請社工註冊或續牌者曾犯嚴重罪行，雖然註冊局有成員強烈反對，但該局仍以多數票批准。他不點名提到雖然註冊局有成員強烈反對，但仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動控罪的社工加入紀律委員會備選委員小組。



孫玉菡指出，《香港國安法》實施後，時任勞福局局長已隨即作出《公告》，將危害國家安全的罪行納入《條例》附表2，但註冊局至今仍未採取具體行動，為實施《公告》建立機制，禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人士成為註冊社工，以保障國家安全及維護公眾及受助人的利益。



孫玉菡稱，註冊局2022年初要求政府刊憲公布修訂的《社會工作者工作守則》，但社會上有部分人士表達強烈關注，認為部分內容疑似提倡違規行為，他認為，最終擱置修訂，但行徑令人擔心，又指註冊局以多數票決定去年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，致使註冊局推動社工專業持續專業發展的工作停滯不前。



*據悉政府最快本周修例改革註冊局組成比例*



現時註冊局由15名成員組成，8人由社工界票選、6人由行政長官委任，餘下1人為社署代表，任期三年，今屆任期明年1月15日屆滿。據悉，政府最快本周提出修例方案，改變註冊局成員組成比例，令委任成員多於民選成員。

撰文：經濟通採訪組

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