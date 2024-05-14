  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

的士 | 消息：行會通過的士加價，市區及新界的士落旗加2元

14/05/2024

．消息指，行政會議通過的士加價，但加幅低於業界原先要求

．市區的士(紅的)落旗價由27元加至29元；新界的士(綠的)落旗價料同樣加2元至25.5元

 

消息指，行政會議通過的士加價，但加幅低於業界原先要求。市區的士(紅的)落旗價由27元加至29元；新界的士(綠的)落旗價料同樣加2元至25.5元。

　　消息指，行政會議通過的士加價，但加幅低於業界原先要求。市區的士(紅的)落旗價由27元加至29元；新界的士(綠的)落旗價料同樣加2元至25.5元。此外，落旗後每次跳表收費亦會增加，現時紅的首2至9公里收費每跳1.9元，料加至每跳2.1元。

 

推薦閱讀：

《本港經濟》旅發局：4月初步訪港旅客約340萬，按年增17%

旅發局公布，4月初步訪港旅客數字為339.1萬人次，較去年同期上升17.3%，當中內地旅客佔逾248.3萬人次，按年增7.8%.......

名創優品首季多賺25%至5.82億人幣，內地淨增108家門店

名創優品(09896)公布，截至2024年3月31日止首季，純利5.82億元(人民幣．下同)，按年升25.13%.......

 

　　的士業界早前向政府申請加價，建議加幅為紅的落旗價由27元加至32元，綠的和大嶼山的士(藍的)分別由23.5元及22元加至28元。

 

撰文:經濟通採訪組

2024-05-14｜內地發行萬億超長期國債有何啟示？騰訊及阿里業績前瞻｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

422.200

異動股

09668

渤海銀行

1.040

異動股

08526

榮豐集團亞洲

0.184

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,515.01
    +83.50 (+0.212%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,226.49
    +5.07 (+0.097%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,403.74
    +15.50 (+0.095%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升403.248
變動率︰+4.895%
較港股︰+5.62%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.604
變動率︰-2.667%
較港股︰-2.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌63.197
變動率︰-2.826%
較港股︰+0.47%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌40.154
變動率︰-2.927%
較港股︰+0.01%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.620
變動率︰+2.133%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌137.580
變動率︰-2.092%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌108.917
變動率︰-2.570%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌79.120
變動率︰-6.478%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升9.740
變動率︰+87.669%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升52.480
變動率︰+72.348%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.040
變動率︰+10.459%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升14.211
變動率︰+8.395%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/05/2024 10:21 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/05/2024 10:21 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 422.200
  • 09668 渤海銀行
  • 1.040
  • 08526 榮豐集團亞洲
  • 0.184
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 8.480
  • 06198 青島港
  • 5.630
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 223.000
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 37.600
  • 目標︰$40.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 57.950
  • 目標︰$60.00以上
  • 09999 網易－Ｓ
  • 157.000
  • 目標︰$170.00
  • 00992 聯想集團
  • 10.240
  • 目標︰$10.4
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
  • 00941 中國移動
  • 73.700
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 15.260
  • 目標︰$17.00
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 01368 特步國際
  • 5.970
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2024 16:25  《盤後部署》恒指20361有阻力，康師傅上穿牛熊線睇14元

14/05/2024 16:33  【騰訊業績】騰訊(700)首季經調整盈利按年增54%，勝預期

14/05/2024 18:43  阿里巴巴上季度經調整淨利潤跌11%，連特息派20.75美仙

14/05/2024 17:35  【大國博弈】美國對中國製產品加徵關稅，電動車關稅飆至100%

14/05/2024 15:43  【高息定存】滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘

14/05/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒１５億元，買中行沽中海油

14/05/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升港交所目標一成半，富瑞削藥明生物目標兩成

14/05/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１１８，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構新文章
人氣文章

新聞>專訪

陸叔專訪 ｜慢牛降臨，今年先看2xxxx點，其後可上望.....（有片）新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

梁競徽《獎門人感謝祭終極篇》誤碰郭珮文胸部！麥美恩飛擒大咬啜嘴嚇怕譚輝智
人氣文章

小薯茶水間

智慧城市排名 ︳瑞士學院公布2024全球智慧城市排行榜！亞洲最Top又係佢？邊兩個城市大躍進反勝香港？這個國家多個大城市竟不入Top 20
人氣文章

娛樂情報

李嘉欣母親節狂Po母子合照！囝囝Jayden IG帳戶突然消失？YouTube頻道只剩自我介紹短片
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

擁抱30美好年華！30個生活態度，學習優雅地遊走於愛情、工作和生活中
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

分手二三事：合租同居、聯名戶口是愛情中的最大陷阱！共識地預備「分後事」才是上策？
人氣文章

Beauty

最新綠色生活態度：愛自己也愛地球，說健康更要講永續！2024三大綠色永續wellbeing趨勢推介！哪些時尚運動品牌值得支持？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
易潔鑊用後即沖水破壞塗層不耐用？日本廚具企業公開4招保養貼士！避免使用一類廚具新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
41歲蔣雅文壓力性脫髮情況嚴重！每兩日堵塞浴缸去水位！中醫拆解4大脫髮原因：進食速度太快都關事？即睇生髮3招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 22:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事14/05/2024
神州經脈 | 普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

普京是當代涅夫斯基？

13/05/2024 07:56

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金