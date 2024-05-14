的士 | 消息：行會通過的士加價，市區及新界的士落旗加2元

．消息指，行政會議通過的士加價，但加幅低於業界原先要求

．市區的士(紅的)落旗價由27元加至29元；新界的士(綠的)落旗價料同樣加2元至25.5元

消息指，行政會議通過的士加價，但加幅低於業界原先要求。市區的士(紅的)落旗價由27元加至29元；新界的士(綠的)落旗價料同樣加2元至25.5元。此外，落旗後每次跳表收費亦會增加，現時紅的首2至9公里收費每跳1.9元，料加至每跳2.1元。

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的士業界早前向政府申請加價，建議加幅為紅的落旗價由27元加至32元，綠的和大嶼山的士(藍的)分別由23.5元及22元加至28元。

撰文:經濟通採訪組

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