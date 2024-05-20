全政府動員 | 楊何蓓茵：「全政府動員」演練有明顯進步，暫不考慮設義工假

．公務員事務局長楊何蓓茵在立法會一個委員會表示，上月22日舉行了第二次「全政府動員」級別的演練，約九成半政策局或部門能於收到公務員事務局通知後兩小時內

．通知所有指定人員名單上第一組別的輪值人員進入戒備狀態，其餘亦能於約兩個半小時內完成通知，較第一次演練只有七成達標有非常明顯的進步

公務員事務局長楊何蓓茵在立法會一個委員會表示，上月22日舉行了第二次「全政府動員」級別的演練，約九成半政策局或部門能於收到公務員事務局通知後兩小時內，通知所有指定人員名單上第一組別的輪值人員進入戒備狀態，其餘亦能於約兩個半小時內完成通知，較第一次演練只有七成達標有非常明顯的進步。

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*運輸物流支援到位*



楊何蓓茵稱，上月演練模擬香港受到超強颱風來襲，低窪地區出現嚴重水浸，需要迅速動員組成應急隊伍，在颱風襲港之前協助低窪地區的居民，她形容演練過程順利，部門內部聯絡通訊的表現，較第一次演練有非常明顯的進步，運輸物流的支援也更有效和到位。



楊何蓓茵表示，經過去年的首次演練和兩輪實際的動員行動，各政策局和部門對於動員機制的熟悉程度已經大大提升，執行能力也有加強，事實證明改善動員機制，有助政府在有需要時，更有組織性、更有系統性和更有效率地動員，當局日後會繼續適時演練。





*自行抽時間服務才符合義工精神*



政府今年第三季將推出「公務員義工嘉許計劃」，表揚義工服務有卓越表現及貢獻的部門，月底截止提名。有議員建議為公務員提供「義工假」，公務員事務局局長楊何蓓茵表明暫不考慮，「始終義務工作要有一啲犧牲啦自己」，認為公務員假期不遜於私人機構，自行抽時間服務才符合義工精神。

撰文:經濟通採訪組

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