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拼經濟 | 李家超：全年盛事數量增加至210項，料吸引170萬旅客參與

21/05/2024

．行政長官李家超出席行會前見記者指，政府正全力拼經濟謀發展，並會共同運用多個方法，包括盛事、文化、體育等，政府會做好搭台、導演的角色

．李家超表示，今年初曾指全年有150項盛事，他宣布會加碼60多項，總共超過210項盛事，增幅超過四成，可吸引約170萬人參與，帶來72億元消費額，經濟增加價值約43億元

 

拼經濟 | 李家超：全年盛事數量增加至210項，料吸引170萬旅客參與

 

　　行政長官李家超出席行會前見記者指，政府正全力拼經濟謀發展，並會共同運用多個方法，包括盛事、文化、體育等，政府會做好搭台、導演的角色。

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　　他指，這方面的經濟效果已逐漸顯現，尤其在旅客訪港方面。今年首4個月，來港旅客就有1462萬人次，較去年同期上升一倍，當中外國旅客，包括美國、加拿大及印度旅客，增幅多達8成幾，大多都是過夜客及長途客。

全年盛事數量增加至210項

　　李家超表示，今年初曾指全年有150項盛事，他宣布會加碼60多項，總共超過210項盛事，增幅超過四成，可吸引約170萬人參與，帶來72億元消費額，經濟增加價值約43億元。今年下半年將有100項盛事，包括文藝和創意活動、節慶匯演、體育比賽、貿易展覽、金融峰會等，涉及不同領域。
　　他認為，盛事經濟與中央推出多項挺港措施會產生協同效應，特區政府會繼續向中央爭取更多政策，特別是提高訪港旅客消費免稅額，目前是5000元人民幣。他希望將免稅額度提高，可增加內地訪客購物意欲，進一步刺激零售市道，尤其是貴貨貨品。

 

下周交代垃圾徵費去向，政府要考慮如何執行法律

 

　　被問到垃圾徵費計劃會否繼續推行，李家超指，對社會有關垃圾徵費的看法非常認真考慮，會審視14個先行先試地點檢視成果，看看執行上有否出現問題，自己亦親身到柴灣的公共屋邨向清潔工人了解面對的問題，會留意社會意見，包括媒體反映的意見。


　　他說，垃圾徵費涉及700多萬人，即使上屆政府已推出有關法例，本屆政府都要考慮如何執行，下星期環境事務委員會將交代先行先試的問題，以及垃圾徵費整體做法。

積極探討其他大灣區城市合作處理廢物

　　被問到會否與其他大灣區城市合作處理廢物，李家超表示，個人非常歡迎這個做法，但要考慮符合兩地法律法規、技術可能性，以及實際操作的成本效益，會積極嘗試與內地不同城市政府探討可能性。

 

7月將交代網約車初步調研結果，奉勸不要自行放蛇

 

　　被問到的士業界近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，他奉勸市民不要這樣做，因為放蛇涉及法律問題，未經過訓練的人對法律知識有限，有誤墮法網的風險。他呼籲市民有任何投訴應該向執法部門舉報，執法部門會按照實際情況採取適當行動。


　　至於網約車未來的發展方向，李家超指運輸及物流局7月會完成初步調研，於立法會交通事務委員會介紹政府調研結果，亦會聆聽不同意見，因為相關意見分歧。

 

7月公布交易所於極端天氣運作諮詢結果，不會即時執行

 

　　被問到港交所(00388)在極端天氣下運作的新安排，他指當局會在7月公布諮詢結果，但不會即時執行，屆時會向社會介紹做法，而實際運作涉及有關營運單位的準備情況，以及實際系統配合等，要確保操作上不會對日常交易產生不便。

 

即將就西九財政有定案，需為未來發展設KPI

 

　　行政長官李家超表示，很快會就西九文化區的改善財政方案有定案，又指政府希望確保西九文化區成功營運，並有長遠可行，而且有良好績效指標的財政計劃。


　　李家超在召開行政會議前指，設立西九文化區的原意是可以自負盈虧的機構，形容是西九的關鍵績效指標(KPI)。他指，政府正與西九管理局商討不同可行的選項，但強調公帑必須謹守使用，無論任何決定，西九文化區為未來發展設立KPI將十分重要。



據了解當局未回應西九財務研究報告


　　西九管理局主席唐英年日前指，目前西九管理局剩下資金部分屬銀行短期借貸，如果政府不支持西九有關計劃，西九很可能會被追討貸款，又指政府據了解完成有關西九財務情況的獨立研究報告，但暫時未收到當局回應，又揚言若遲遲未有定案，西九或有必要大幅節流，包括博物館和戲曲中心可能要減少開放日數，以減少虧蝕。



當局將留意願榮光禁制令有否任何不遵守的情況



　　另外，就YouTube日前表示遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽有受禁制內容的影片，李家超指，法院頒下的禁制令，是禁止與相關歌曲有關的非法行為，留意到近日本地的網絡平台包括Google上，都沒有再顯示與歌曲相關的鏈結，當局會繼續關注事態發展，留意有否任何不遵守禁制令的情況，一旦發現，將會通知相關平台，相信網絡平台一般都是在合法的情況下經營。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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