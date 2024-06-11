港大 | 港大校委會稱校長對暫委副校長知情，張翔回應與事實完全不符

．港大校委會就有關港大校政風波向師生校友發電郵，表示委任暫委副校長是為加強管治、合法合規、校長知情，並考慮到種種管治問題，並非某些傳言中的「私人恩怨」

．港大校長張翔其後發聲明回應指「校長知情」的說法是匪夷所思，與事實完全不符。他又逐點反駁校委會，稱對有人惡意製造事端極度痛心。

港大校委會就有關港大校政風波向師生校友發電郵，表示委任暫委副校長是為加強管治、合法合規、校長知情，並考慮到種種管治問題，並非某些傳言中的「私人恩怨」。港大校長張翔其後發聲明回應指「校長知情」的說法是匪夷所思，與事實完全不符。他又逐點反駁校委會，稱對有人惡意製造事端極度痛心。

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*校委會：幾個副校長職位懸空多年，長期無完整管理團隊*



校委會指，這個議題已與張翔醞釀溝通多時，指張翔去年已經要求增設6個副校長，校委會秘書處在今年5月21日向所有委員發出會議議程，明確列出一星期後的會議將討論副校長職位長期懸空的問題，到5月28日的會議，張翔帶了不同意見的法律文書，此舉說明張翔早有準備「毫不知情」的說法實在說不過去。



校委會又表示，張翔上任後，幾個副校長職位懸空多年，長期沒有完整的管理團隊，令管理問題頻生，強調和校長並無個人恩怨，是抱持對事不對人的態度。



*張翔對高度機密文件再次被洩露極度失望*



校長張翔晚上發聲明反駁校委會指控，稱對於校委會指任命副校長是「校長知情」的說法匪夷所思，又指在5月28日校委會開會前，校委會委員在5月21日收到的會議議程只簡單提及將處理關於「暫任副校長」的討論文件，列明文件後補，直至開會前一晚，校委會委員才收到議程文件，當中只包括對管理層的批評，並沒有任命「暫任副校長」的提議、內容或人選。



他又對校委會的高度機密文件再次被洩露極度失望，指洩密與去年9月對他的惡意投訴如出一轍，目的不只是誹謗他，更會導致大學陷入混亂，甚至停擺，而校委會主席一再姑息洩密問題，令人懷疑校委會還能否以公平公正的形式處理大學事務。





*石禮謙：校委會唔係代表我*



香港大學校務委員會委員、前立法會議員石禮謙表示，他不同意校委會發出相關電郵，認為做法不妥，又指曾要求先開會討論，邀請校長張翔到場解釋，再決定是否要發電郵，惟其意見未獲接納。



他表示：「校委會唔係代表我」，並稱現時以校委會名義所發電郵，在程序上有問題，不曾聽各方解釋，未符程序公義，對張翔亦不公平。

撰文：經濟通採訪組

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