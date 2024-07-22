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派比安 | 天文台：一號戒備信號至少維持至中午十二時（天文台最新更新於12:20pm取消所有信號）

22/07/2024

．一號戒備信號仍然生效。天文台表示，熱帶風暴派比安正在本港西南500公里外掠過，隨後會逐漸遠離。受派比安的外圍環流影響，本港今日初時離岸及高地間中吹強風，一號戒備信號會至少維持至中午十二時

．更新：天文台：下午12時20分會取消所有熱帶氣旋警告信號

派比安 | 天文台：一號戒備信號至少維持至中午十二時

 

　　一號戒備信號仍然生效。天文台表示，熱帶風暴派比安正在本港西南500公里外掠過，隨後會逐漸遠離。受派比安的外圍環流影響，本港今日初時離岸及高地間中吹強風，一號戒備信號會至少維持至中午十二時。

 

更新：一號戒備信號仍然生效。天文台表示，熱帶風暴派比安正遠離本港，天文台會在下午12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。本港今日初時仍有幾陣狂風驟雨，離岸及高地仍間中吹強風。由於海面有湧浪，市民請遠離岸邊及保持警惕。

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　　海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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