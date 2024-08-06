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加人工 | 城巴全體員工加薪3.6%

06/08/2024

城巴宣布全體員工整體加薪3.6%，並維持去年加薪最低保障安排，令前線同事薪酬調整不少於810元，加薪生效日期為9月

於非前線同事將如期進行年度工作表現評核，並按其表現於2025年1月調整薪酬

 

加人工 | 城巴全體員工加薪3.6%

 

　　城巴宣布全體員工整體加薪3.6%，並維持去年加薪最低保障安排，令前線同事薪酬調整不少於810元，加薪生效日期為9月1日。至於非前線同事將如期進行年度工作表現評核，並按其表現於2025年1月調整薪酬。

*推出「子女結婚假」*

　　城巴稱，目前已提供領先市場的福利政策，包括24周全薪產假和2周全薪侍產假，今年更進一步推出「子女結婚假」，讓同事與子女同慶人生大事。
　　城巴指，管理團隊今年主動邀請勞資協商會、工會及同事代表參與會議，聽取對薪酬調整期望，同時探討改善待遇及工作環境的可行方案。在充分考慮意見後，決定為全體同事整體加薪3.6%。前線同事，括全職車長和維修同事等，將獲得最低加薪保障810元。在計及最低加薪保障後，城巴同事平均加薪幅度為3.86%。

*經營困難，仍提出具競爭力加薪方案*

　　城巴強調在過去一年持續面對通脹壓力，包括工資、燃油、供應鏈等成本上升，然而票價卻維持於同一水平超過一年，未有跟隨成本調整。儘管經營面臨困難，仍然提出具競爭力的加薪方案，以答謝同事付出、維持良好勞資關係，及慶祝城巴成立45周年。展望未來將持續提升工作設施及環境，並與同事共同商議最佳工作、職務及更份安排。

 

撰文：經濟通採訪組

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