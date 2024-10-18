金管局推多項措施支持中小企，包括釋放銀行資本、增部分還本安排

金管局公布，局方今日（18日）聯同銀行業推出多項措施，從資金及銀行產品和服務方面，進一步支持中小企持續發展，並協助它們開拓新的業務與市場。

（金管局網站圖片）

自金管局今年3月聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出九項支持中小企措施以來，共有20000家中小企受惠，涉及信貸額度超過440億港元。金管局亦一直通過不同渠道和平台，包括於今年8月成立的「中小企融資專責小組」，與50多個不同行業商會及其會員交流會面，以更深入了解不同中小企所面對的挑戰和需要。

將逆周期緩衝資本比率下調至0.5%

在當前的經濟轉型期中，金管局和銀行業明白中小企積極求變和適應市場及經營環境轉變的各種需要。金管局聽取工商界的意見後，將會與銀行業推出以下五項措施，協助中小企持續發展和升級轉型，提升它們的競爭力和生產力以應對各種營運挑戰。

金管局指出，相關措施包括，釋放銀行資本便利中小企融資需求，金管局將逆周期緩衝資本(CCyB)比率由1%下調至0.5%，及容許銀行提早實施《巴塞爾協定三》下對中小企貸款較優惠的資本要求，藉此釋放銀行的資本，讓銀行利用這些額外資本支持中小企的信貸需要。

預留專項資金支持中小企

局方續指，增加更多「部分還本」安排選項，銀行業「預先批核還息不還本」計劃於2023年7月展開有序退出程序時，協調機制推出優化措施，協助有關企業逐步回復至正常還款。考慮到一些客戶的「部分還本」安排將於2025年初到期，銀行承諾會以包容態度，按照審慎風險管理原則，向這些企業客戶提供更多具彈性的還款安排，例如延長「部分還本」選項期限，提供更多不同還款比例和時限的「部分還本」選項，甚或還息不還本安排，以協助它們應對經濟轉型期的挑戰。上述安排同樣適用於以個人名義?做之的士、小巴及商用汽車貸款。

左起：金管局助理總裁（銀行政策）陳羿、金管局副總裁阮國恒、金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹（吳仲賢攝）

銀行預留逾3700億元專項資金

同時，16家活躍於中小企貸款的銀行已經在其貸款組合中預留總共超過3700億港元的中小企專項資金，便利中小企客戶獲得所需融資，以應對多變的經營環境。銀行亦會因應中小企的需要和發展，定期檢視和考慮增加專項資金的規模。

另外，相關措施還包括推出更多協助中小企轉型的信貸產品及服務，以及投放足夠人手和資源，盡早落實「中小企融資擔保計劃」的優化措施。

撰文：經濟通採訪組

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