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香港要聞 | 政府就反恐引入「三層機制」，提升防範及應變能力

27/11/2024

香港要聞 | 政府就反恐引入「三層機制」，提升防範及應變能力

 

　　今年施政報告提到於今年底引入「三層防範機制」，包括「行政長官反恐督導組」、「保安局局長反恐統籌組」及「跨部門工作小組」，透過優化整體反恐策略，全面提升反恐防範及應變能力。

 

　　警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基表示，第一層是行政長官反恐督導組，至少每年召開一次會議；第二層的保安局局長反恐統籌組，以及第三層由跨部門組成的7個工作組，則預計每半年開會。

 

研究演練恒常化及應急教育加入學校課程

 

　　他說，將盡快召開相關首次會議，以擴大情報網，加強偵查涉恐情報和案件的能力，另外亦將恒常化及規管化新機制下的跨部門反恐演練，並加強規模及深度，會協調和邀請更多政策局及部門、重要基礎設施營運商，各紀律部隊下的青少年團體以及公眾參與。當局亦正研究將例如遇到暴力襲擊事件時「閃、避、求」等應急教育加入學校課程內容，以提升學生的防範及應變能力。

 

　　警方表示，本港恐襲威脅級別維持中度，因應國際恐怖主義形勢複雜多變，本土恐布主義威脅仍然存在，同時要提防孤狼式恐襲，以及模仿式襲擊，有需要加強反恐工作。梁偉基稱，自2022年中推出反恐舉報熱線，至今接獲近35000條訊息，當中不少內容對偵查涉恐涉暴案件起關鍵作用。

撰文：經濟通採訪組

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