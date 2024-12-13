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TADA | 新加坡網約車平台昨在港試行，運輸署將會去信平台重申法例規定

13/12/2024

TADA | 新加坡網約車平台昨在港試行，運輸署將會去信平台重申法例規定

 

　　新加坡網約車平台TADA昨日起在香港試行，覆蓋區域包括港島區、九龍區以及香港國際機場，100元以下的車程每次收取8元預約費，100元以上，則收取9元預約費。

 

暫錄3000-4000人註冊成為司機

 

　　行政總裁Sean Kim表示，TADA將提供的士及私家車預約服務，目前約3000至4000人註冊成為司機，私家車司機的比例較的士司機多，數字仍在增長，反應超出預期。

 

　　另外，對於政府規管網約車平台尚未有定論，目標在2025年完成相關立法建議。Sean Kim表示，規管網約車並非要限制業界發展，相信法例能保障司機和乘客進行公平交易，期望政府盡快公布立法細節，有助公司規劃未來方向。

 

運輸署︰將會去信有關平台重申法例規定

 

　　運輸署指，政府對透過不同通訊科技，包括使用互聯網或流動應用程式召喚或預約個人化點對點交通服務均持開放態度，惟這些平台必須確保其支援的載客服務合乎法規，以保障乘客的安全及利益，包括有關車輛必須根據《道路交通條例》（第374章）的規定，領有有效的出租汽車許可證。

 

　　發言人說，運輸署正進行研究，檢視本地個人化點對點交通服務的整體供求，透過以不同方式，例如電話調查和實地問卷形式搜集市民意見，了解乘客需求和轉變，以及考慮現時本地和其他地方的營運模式和規管方式等資料，政府會因應研究結果和持份者意見，明年內就規管網約車平台、合規服務的車輛和司機的相關牌證要求等制訂規管的立法建議，保障乘客權益。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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