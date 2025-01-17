米高嘉道理據報廣邀城中富豪籌至少3.9億提振香港旅遊業

政府積極推廣本港旅遊及好客之都形象，惟旅遊業至今還未重返新冠疫情前高峰。外電報道，中電控股(00002)主席米高嘉道理，近月接觸多名城中富豪，牽頭集資最少5000萬美元(約3.9億港元)，用以提升本港形象及帶動旅遊業等，預期春季展開相關計劃。

傳接觸李家傑郭炳聯蔡崇信等

報道引述知情人士透露，米高嘉道理本人將投入500萬美元(約3900萬港元)資金，並曾接觸恒地(00012)聯席主席李家傑、新地(00016)主席郭炳聯、阿里巴巴(09988)董事局主席蔡崇信等；蔡崇信家族辦公室藍池資本(Blue Pool Capital)首席執行官Oliver Weisberg向外電證實，曾與嘉道理家族會面，聽取相關計劃，但表示目前為時尚早，正考慮是否加入。

新地正評估建議

嘉道理家族通過中電發言人拒絕置評。新地則表示支持任何有利於香港的措施，並稱公司仍評估建議，尚未作出決定。恒地未有回應。

行政長官辦公室回覆表示，政府致力於領導和團結社會各界和市場為國家和香港的未來發展作出貢獻，未就與嘉道理或其他商界領袖的具體互動發表評論。

去年9月，行政長官李家超與中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍會面後，曾引述夏寶龍表示，希望香港社會各界尤其工商界及企業家，把愛國愛港情懷轉化為具體實際行動，推動香港由治及興，強調相關工作是政府及社會的共同責任，又認為工商界及企業家不是旁觀者，而是參與者、貢獻者和受惠者。

撰文：經濟通採訪組

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