  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

預算案 | CPA：政府需開源節流，倡增煙草稅、簽證費用

22/01/2025

 

預算前瞻 | CPA：政府需開源節流，倡增煙草稅、簽證費用

 

　　澳洲會計師公會（CPA）預計，香港於2024/25財年將錄得961億元赤字，財政儲備將降至6385億元。公會強調政府需要在新一份財政預算案中實行開源節流，探討新策略以增加收入及優化公共開支，建議提高簽證申請收費、煙草稅、電子服務稅等，同時政府應考慮研究組織架構、精簡人手編制等。

 

預算前瞻 | CPA：政府需開源節流，倡增煙草稅、簽證費用

（柳英傑攝）

 

倡提高各簽證收費平衡成本

 

　　澳洲會計師公會大中華區2025年分會會長暨稅務委員會副主席王文暉表示，鼓勵政府優先從非稅收來源增加收入，例如適度提高某些政府服務的費用，如簽證申請、護照申請、外籍傭工簽證等費用。

 

　　她強調，澳洲會計師公會不建議政府將費用提高到與其他先進經濟體相約的水平，但目前仍有適度調整的空間，以更好地反映其成本。

 

建議提高煙草稅、徵收電子服務稅

 

　　公會亦建議開拓收入來源，包括提高罰款和處罰，例如違規停車罰款，並將煙草稅從每包香煙成本的65%提高到世界衛生組織建議的75%。公會還建議開拓其他針對性的新稅種，例如對提供電子服務平台徵收電子服務稅，對大量排放溫室氣體的企業徵收碳排放稅等。

 

建議引入育兒開支免稅額

 

　　對於要平衡政府的財政收支及同時保障市民，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會趙健富表示，建議政府維持2024/25年度最終薪俸稅的100%稅務回扣，上限為1萬元，並且薪俸稅免稅額應至少與通脹同步增加。

 

　　他又指，香港人口老齡化和低出生率對本地構成重大長遠期影響。政府應考慮採取措施去減輕市民撫養子女的經濟負擔，例如引入育兒開支免稅額，最高上限為6萬元，並提高每名子女的免稅額至15萬元，以及提供兒童照顧和幼兒教育補助。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】特朗普稱2月起或對從華徵收10%關稅，你認為中方應否作出強硬反制？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02276

康耐特光學

--

異動股

08313

杰地集團

--

異動股

02343

太平洋航運

--

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,565.07
    +408.34 (+0.925%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,118.71
    +32.34 (+0.531%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,053.68
    +44.34 (+0.222%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.235
變動率︰+2.235%
較港股︰--
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.075
變動率︰+1.956%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升42.803
變動率︰+1.806%
較港股︰--
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌38.948
變動率︰-1.575%
較港股︰--
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.070
變動率︰+21.249%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升21.230
變動率︰+6.576%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.000
變動率︰+2.564%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.460
變動率︰-1.599%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.390
變動率︰+10.104%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.550
變動率︰+8.154%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升122.120
變動率︰+6.035%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升984.860
變動率︰+3.236%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/01/2025 18:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/01/2025 07:26
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/01/2025 18:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02276 康耐特光學
  • 24.050
  • 08313 杰地集團
  • 0.019
  • 02343 太平洋航運
  • 1.570
  • 01821 ESR
  • 11.980
  • 01471 眾淼控股
  • 13.780
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 78.500
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 270.600
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 18.020
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.570
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 39.050
  • 00700 騰訊控股
  • 381.200
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00388 香港交易所
  • 293.400
報章貼士
  • 06198 青島港
  • 6.050
  • 目標︰$6.50
  • 00123 越秀地產
  • 4.790
  • 目標︰$5.38
  • 02333 長城汽車
  • 12.780
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/01/2025 17:16  《盤後部署》險資入市利好銷恒指觀望兩因素，名創業績佳可低吸

23/01/2025 18:33  PJT與新世界美元債持有人據報就貸款談判舉行電話會議

23/01/2025 16:52  新世界:約177.6億元銀行貸款完成再融資，持續正常開展業務

23/01/2025 18:42  萬科(02202)據報向新加坡GIC洽售萬緯物流控股權

23/01/2025 19:01  阿里巴巴減持紅星美凱龍3000萬股，套現4440萬元

23/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒０３億元，買盈富基金沽中海油

23/01/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理對新東方連降兩級，滙證降中海油中石油目標

23/01/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７８９９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際1個月加至3.85厘，華僑一年期3.6厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

太保發盈喜兼國家力促險資入市，內險股全線造好可再吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

新手創業秘笈 │潮玩商機無限：深入分析行業巿況與創業技巧，開網店賺錢的3大必勝招式！
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜分析Netflix最新業績｜日央行議息在即 日圓後市點行？｜美國1月PMI前瞻
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦一周港元定存高達9.88厘，一個月4.88厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《照明商店》——照亮人性、時代與創作的劇
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

是時計也是藝術！走進H. Moser & Cie. x LABEG 期間限定展覽，看紙藝腕錶藝術品
人氣文章

Fashion

2025時尚界寵兒：Mocha Mousse！以Hermès、Max Mara及Chloé搭出摩卡慕斯高級質感造型！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
車禍重創 ｜ 台灣桃園機場的士撞壆，香港女乘客疑未扣安全帶腦出血入ICU搶救新文章
人氣文章
英國NHS公立醫院超負荷運作：病人尊嚴缺失與走廊病死事件曝光
人氣文章
領養與寄養的分別
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事23/01/2025
神州經脈 | 年增數千億中長期資金入市，人民幣國際支付份額略降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以哈停火協議背後的特朗普圖謀

23/01/2025 09:21

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處