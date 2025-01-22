預算案 | CPA：政府需開源節流，倡增煙草稅、簽證費用

澳洲會計師公會（CPA）預計，香港於2024/25財年將錄得961億元赤字，財政儲備將降至6385億元。公會強調政府需要在新一份財政預算案中實行開源節流，探討新策略以增加收入及優化公共開支，建議提高簽證申請收費、煙草稅、電子服務稅等，同時政府應考慮研究組織架構、精簡人手編制等。

（柳英傑攝）

倡提高各簽證收費平衡成本

澳洲會計師公會大中華區2025年分會會長暨稅務委員會副主席王文暉表示，鼓勵政府優先從非稅收來源增加收入，例如適度提高某些政府服務的費用，如簽證申請、護照申請、外籍傭工簽證等費用。

她強調，澳洲會計師公會不建議政府將費用提高到與其他先進經濟體相約的水平，但目前仍有適度調整的空間，以更好地反映其成本。

建議提高煙草稅、徵收電子服務稅

公會亦建議開拓收入來源，包括提高罰款和處罰，例如違規停車罰款，並將煙草稅從每包香煙成本的65%提高到世界衛生組織建議的75%。公會還建議開拓其他針對性的新稅種，例如對提供電子服務平台徵收電子服務稅，對大量排放溫室氣體的企業徵收碳排放稅等。

建議引入育兒開支免稅額

對於要平衡政府的財政收支及同時保障市民，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會趙健富表示，建議政府維持2024/25年度最終薪俸稅的100%稅務回扣，上限為1萬元，並且薪俸稅免稅額應至少與通脹同步增加。

他又指，香港人口老齡化和低出生率對本地構成重大長遠期影響。政府應考慮採取措施去減輕市民撫養子女的經濟負擔，例如引入育兒開支免稅額，最高上限為6萬元，並提高每名子女的免稅額至15萬元，以及提供兒童照顧和幼兒教育補助。

撰文：經濟通採訪組

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