預算前瞻 | 稅務學會：非開徵消費稅合適時機，倡外地藝員及運動員稅率扣減

香港稅務學會建議新一份《財政預算案》為多個特定行業提供稅務扣減，例如運輸、建築、餐飲、飛機租賃、資產及財富管理、創意文化及創科行業。香港稅務學會會長石詠文在記者會上指出，冀透過鼓勵措施刺激新興經濟，帶動相關企業來港以增加稅收。

左起：香港稅務學會理事會成員黃幹淘；會長石詠文；名譽秘書曾詠雅、成員馬文珊（許英略攝）

升標準稅率難補印花稅缺口

香港稅務學會亦建議研究擴闊稅基的可行方案。被問及是否應該開徵消費稅，石詠文指出，鑑於全球不確定性，本港經濟亦受到影響，認為並非開徵消費稅的合適時機。

學會建議政府將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率由17%降低至16%；將適用於入息剩額達500萬元以上的標準稅率由16%提高至17%。香港稅務學會理事會成員黃幹淘指出，同意在政府財赤下向較高收入人士徵稅，但認為就算調升標準稅率，相較樓市及股市印花稅損失，對庫房收入幫助有限。

倡外地藝員及運動員稅率扣減

學會建議，將非香港稅收居民演藝人員及運動員稅率降低50%，並在沒有提交收據以確定實際支出的情況下，將支出扣除額從收入總額三分之一增加至三分之二。香港稅務學會理事會成員馬文珊指出，由於去年出現有歌手赴新加坡而非香港開演唱會爭議，因此為減免爭議，加上由稅務角度推廣啟德體育園及本港零售業，而提出該項建議。

倡豁免首置印花稅

學會其他建議亦包括豁免「首置」印花稅，條件包括物業市值不高於650萬元，買家必須連續3年居住於該物業，若於期限內出售則須繳付已獲豁免的從價印花稅；自願醫保計劃產品以外的私人醫療保險計劃保費支出亦獲薪俸稅扣減；提高各項免稅額。

撰文：經濟通採訪組

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