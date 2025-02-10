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財政預算案 | 鄉議局倡二元乘車設每月限額，開放籃球英式桌球博彩

10/02/2025

財政預算案 | 鄉議局倡二元乘車設每月限額，開放籃球英式桌球博彩

　　新一份財政預算案將於本月26日公布，新界鄉議局今日到政府總部向財政司司長陳茂波提交預算案建議書，共提出19項建議，包括適度調整2元乘車優惠，例如設定每月使用限額，又或提高優惠計劃的票價，確保優惠計劃資源用得其所。鄉議局主席、行會成員兼立法會議員劉業強認為，優惠政策值得保持。

 

　　鄉議局建議成立由政府全資擁有的「香港體育博彩投資有限公司」，並把4個很受歡迎國際體育賽事，如NBA、英式桌球、高爾夫球和網球博彩項目作公開競投，估計每年可帶來30億元收入。

 

提議恢復勾地表制度，下調樓宇買賣印花稅

 

　　劉業強指，現時本港樓市及股市淡靜，對政府收入有衝擊，建議當局必須重拳出擊，推出一籃子措施，向外界發出清晰信息希望樓市回穩。他提議當局恢復勾地表制度、下調樓宇買賣交易印花稅，降低交易成本、豁免首次置業人士差餉2年，並考慮讓發展商分期繳付地價，以減低資金壓力。他期望政府可加快推動北都發展，包括興建北都賽車場，又提出在新界27鄉鄉事委員會會址，設立旅遊資源中心。

 

倡提高電動車輛牌照費

 

　　鄉議局又建議提高電動車輛牌照費，指現時電動客車按淨重計算，以一款市面上常見的電動車為例，重量為1844公斤，每年牌費僅約1000元，約為低排氣量汽油車的五分之一，認為政府可適度調高電動車的牌照費用，以增加庫房收入。

 

　　另外，鄉議局不贊成公務員減薪或凍薪，擔心減薪會影響公務員團隊士氣，甚至對私人市場薪酬帶來連鎖反應。

 

撰文：經濟通採訪組

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