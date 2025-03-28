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香港政情 | 港府強烈譴責和反對英國「香港半年報告」

28/03/2025

香港政情 ｜ 港府強烈譴責和反對英國「香港半年報告」

 

 

　　特區政府強烈譴責英國發表所謂「香港半年報告」，指內容對香港特區各方面情況作出失實言論及污衊抹黑，必須嚴厲直斥其非。

 

　　發言人說英國通過所謂半年報告，就香港事務說長道短，肆意以政治凌駕法治，妄圖以政治卑劣技倆，干預香港依法施政。發言人指，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在一國兩制下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域，中英聯合聲明的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。特區政府再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

 

　　發言人指，《香港國安法》及《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行，精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與涉事人士或組織的政治立場、背景或職業無關。任何倡議某些人或組織，不應就其違法行為承擔其法律後果，等同給予犯法特權，完全違反法治精神。該等潛藏英國等美西方國家的潛逃者被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們行使發表的自由，而是因為他們在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，煽動分裂國家及請求外國對中華人民共和國及香港特區，進行所謂制裁、封鎖及採取其他敵對行動，並繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行，因此有需要採取一切合法措施，包括《維護國家安全條例》第89條下指明的措施，以強烈打擊有關潛逃行為。

 

　　發言人說，在採取措施前，潛逃者已被給予時間回港接受執法和司法程序，但該等潛逃者沒有珍惜機會，並沒有回港自首。針對有關潛逃者採取的措施，目的是應對打擊、阻嚇、防止潛逃行為，以及促使有關潛逃者回港接受執法和司法程序。事實上所有的指明措施，包括撤銷特區護照及其申請資格，符合人權，而包括英國等不少國家也會就不同的通緝犯施行該等措施。英國在特區政府提出相關措施後，詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，實乃典型的虛偽「雙標」。

撰文：經濟通採訪組

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