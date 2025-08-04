施政前瞻 | 李家超:北都發展重中之重，引入高端及含金量高產業

行政長官李家超率領司局長出席《施政報告》地區諮詢會，有超過120名市民及地區人士出席。有東涌居民憂慮「粵車南下」實施後，當區交通負荷過大。有地區人士希望，政府進一步在善用閑置土地，簡化審批手續興建社區設施。有市民希望以沙田城門河作為試點，發展水陸特色「運動走廊」，有人提出在大埔馬料水發展綠色旅遊，亦有市民期望推動非物質文化遺產的相關旅遊產業。

李家超表示，北部都會區發展是重中之重的工作，政府會大力推動在北都引入高端及含金量高的產業。他提出，可以思考「主題+旅遊」的概念，舉例可透過旅遊推廣本港的中醫藥業，本港很多非物質文化遺產亦值得推廣，說好香港文化故事。

李家超回應指，政府政策是「大動脈」，但政策需要落到地區的「微絲血管」，政府會將政策措施打通「任督二脈」。

少數族裔是香港家庭的一大部份

有中學生建議政府對有心理健康問題的青少年加強支援，並建議當局與企業合作為他們提供就業機會。有少數族裔希望，政府加強對非華裔中學生學習中文的支援，以及加強對他們的就業支援。李家超表示，少數族裔是香港家庭的一大部份，多年來都投入很多相關教育資源，亦加強了少數族裔服務中心，關愛隊亦有向少數族裔提供服務。當局亦會做到精準扶貧，找出最有需要的人士向他們提供支援。

撰文：經濟通採訪組

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