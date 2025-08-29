銀色債券 | 政府發行500億銀債，最多可加碼至550億，保證息率3.85厘

政府公布發行新一批銀色債券詳情，目標發行額為500億元，政府可酌情最多上調至550億元，每手一萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛勾，並保證不會少於3.85厘。

認購期2025年9月15日上午9時至9月29日下午2時，1966年或之前出生持有效香港身份證的市民可認購，銀債10月10日發行。

今批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分，所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資，政府會每年公布募得資金的分配情況。

許正宇：銀債保證息率較銀行定存產品吸引，本財年不再發行其他零售債券

財經事務及庫務局局長許正宇表示，3.85厘定息對比現時銀行間供市民買的定存產品，12個月港元定存息約2厘，具有吸引力。

今批銀色債券券基礎建設債券計劃下的零售部分，所得資金將撥入基本工程儲備基金。許正宇表示，是次發銀債是基建債下發行的第3批零售債券，通過計劃可更好管理大型基建現金流的需求，同時惠及經濟民生項目早日落成，考慮到整體市場情況後，政府25/26年度零售債券部分，只會發行今次銀色債券，而不會發行其他零售債券。

香港上海滙豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，市場估美國今年9月、12月、明年3月各減息一次，共75基點。滙豐預測，到2027年美國息率或降至3厘左右，故今次3.85厘保底息水平絕對吸引，亦相信認購反應熱烈。

中銀香港(02388)個人金融產品部總經理周國昌表示，相信今次除了有往批銀債客捧場之外，港府推動銀髮經濟應會帶動新客，借此機會鎖定3年期3.85厘穩定息率是相當吸引。

