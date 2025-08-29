  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

銀色債券 | 政府發行500億銀債，最多可加碼至550億，保證息率3.85厘

29/08/2025

銀色債券 | 政府發行500億銀債，最多可加碼至550億，保證息率3.85厘

 

　　政府公布發行新一批銀色債券詳情，目標發行額為500億元，政府可酌情最多上調至550億元，每手一萬元，年期3年。每半年派息一次，息率與本地通脹掛勾，並保證不會少於3.85厘。

 

　　認購期2025年9月15日上午9時至9月29日下午2時，1966年或之前出生持有效香港身份證的市民可認購，銀債10月10日發行。　

 

　　今批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分，所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資，政府會每年公布募得資金的分配情況。

 

許正宇：銀債保證息率較銀行定存產品吸引，本財年不再發行其他零售債券

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，3.85厘定息對比現時銀行間供市民買的定存產品，12個月港元定存息約2厘，具有吸引力。

 

　　今批銀色債券券基礎建設債券計劃下的零售部分，所得資金將撥入基本工程儲備基金。許正宇表示，是次發銀債是基建債下發行的第3批零售債券，通過計劃可更好管理大型基建現金流的需求，同時惠及經濟民生項目早日落成，考慮到整體市場情況後，政府25/26年度零售債券部分，只會發行今次銀色債券，而不會發行其他零售債券。

 

　　香港上海滙豐銀行香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，市場估美國今年9月、12月、明年3月各減息一次，共75基點。滙豐預測，到2027年美國息率或降至3厘左右，故今次3.85厘保底息水平絕對吸引，亦相信認購反應熱烈。

 

　　中銀香港(02388)個人金融產品部總經理周國昌表示，相信今次除了有往批銀債客捧場之外，港府推動銀髮經濟應會帶動新客，借此機會鎖定3年期3.85厘穩定息率是相當吸引。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

24.400

異動股

03750

寧德時代

424.200

異動股

01258

中國有色礦業

10.360

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,544.88
    -92.02 (-0.202%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,460.26
    -41.60 (-0.640%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,455.55
    -249.61 (-1.150%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.776
變動率︰+1.518%
較港股︰-3.34%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.114
變動率︰+1.457%
較港股︰+1.47%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.710
變動率︰-1.639%
較港股︰-1.04%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌34.683
變動率︰-4.492%
較港股︰-1.52%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升135.000
變動率︰+12.905%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.650
變動率︰+5.578%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升95.300
變動率︰+4.760%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升23.260
變動率︰+3.747%
精選美股 More
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌230.870
變動率︰-3.106%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌174.180
變動率︰-3.325%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌333.870
變動率︰-3.500%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌162.630
變動率︰-3.529%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/08/2025 20:34 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/08/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/08/2025 20:34 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 24.400
  • 03750 寧德時代
  • 424.200
  • 01258 中國有色礦業
  • 10.360
  • 01348 滉達富控股
  • 0.140
  • 02382 舜宇光學科技
  • 83.250
股份推介
  • 02283 東江集團控股
  • 2.550
  • 目標︰$3.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 目標︰$2.70
  • 02899 紫金礦業
  • 25.580
  • 目標︰$27.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.990
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 24.100
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
  • 02318 中國平安
  • 56.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.700
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 578.000
  • 目標︰$596.00
  • 09896 名創優品
  • 48.120
  • 目標︰$52.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.310
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/08/2025 16:45  《盤後部署》業績期將完港股繼續走勢波動，9月17日議息將影響大局

29/08/2025 17:41  阿里巴巴(09988)首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期

29/08/2025 16:37  工行(01398)中期純利跌1.4%至1681億人幣，息14.14分人幣

29/08/2025 16:56  中行(03988)中期純利跌0.9%至1175.9億人幣，息0.1094元人幣

29/08/2025 17:45  建行(00939)中期純利跌1.4%至1620.8億人幣，息18.58分人幣

29/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２０億元，買騰訊沽小米

29/08/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯

29/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７９２９，一個月至一年維持３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬綜指本月飆8%，寒武紀保股王地位，國企利潤跌幅擴新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 特朗普次子料比特幣「毫無疑問」會破百萬，稱即將上市公司在挖礦上無人能及新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

華綜合國力領先，能否拋離美更遠？
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025︱恆香月餅早鳥半價︰全新開心果麻糬酥皮月餅、楊枝甘露芒果軟心月餅，聯乘柏靈頓熊禮盒
人氣文章

Shopping What’s On

優品360感謝祭︰380 款人氣商品低至$4，會員額外賞$45優惠券+夾禮物遊戲機
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

Louis Vuitton 首個彩妝系列來了！過千元的奢華唇膏和眼影盤，你會入手嗎？
人氣文章

Art & Living

《大狀王》、《Di-Dar》劇評：賣座音樂劇，離不開香港流行文化
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 60歲郭晉安街頭派單張，途人不認得紛避開，自我安慰：做人最緊要開心，最好的養生就是養心新文章
人氣文章
42歲蔡卓妍童顏不老，瘦身秘訣：5招練成22吋水蛇腰，食量驚人仍Fit爆新文章
人氣文章
天使症候群的中醫解讀：4大成因、治療方法 與康復案例分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/08/2025
阿里 | 首財季經調整純利跌18%至335億元人幣，遜預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處