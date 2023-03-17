政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等

政府今日公布，成立特首顧問團，由行政長官擔任主席並委任34名成員。主要政府官員亦會參與。顧問團首屆任期即時生效，至2025年6月30日止。顧問團成員包括:馮國經、李澤鉅、吳光正、唐英年、馬時亨及盛智文等。





按三大方向分組



顧問團是一個高層次的諮詢組織，會就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。



行政長官李家超表示:顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家。他們絕對適合就香港長遠的策略性發展向特首提供精闢見解和睿智建議。顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。



蔡崇信、杜嘉祺、林建岳、洪丕正上榜



其中，經濟高質量與持續發展組成員有:吳光正、李民斌、李澤鉅、沈聯濤、唐英年、馬時亨、黃志祥、楊敏德、趙令歡、趙國華、蘇澤光。



創新與創業組成員有:Michael Spence、李開復、周勝馥、查毅超、盛智文、黃子欣、傅育寧、單偉建、湯曉鷗、葉玉如、蔡崇信、譚允芝。



區域與環球協作小組成員有:Colm Kelleher、白德利、杜嘉祺、林建岳、洪丕正、陳智思、馮國經、董立均、諸立力、蔡冠深及、謝仕榮。



另外，列席者有政務司司長、財政司司長、律政司司長、行政長官辦公室主任及特首政策組組長。

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