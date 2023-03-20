滙豐:三家分行試行周六日特別營業安排，以滿足通關後需求

滙豐公布，香港自2月初全面撤銷新冠疫情相關入境防控措施後，訪港旅客人數持續上升，使用滙豐分行服務的海外港人或非本地居民都顯著增加，2月份滙豐香港錄得的新增非本地居民客戶人數，已回復至2019年上半年的每月平均數。

為更好地配合客戶需求，滙豐旗下三家分行將率先試行一星期7天營業，包括：尖沙咀海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、銅鑼灣柏寧卓越理財中心及觀塘開源道分行，會由本周末(25日)開始，在周末的額外營業時段為預約客戶提供服務。該三家分行將於星期六延長服務時間至下午5時，並於星期日下午2時至5時營業。



擬擴大服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，自香港與內地全面通關後，2月份到訪分行的非本地居民日均數量較1月的平均數上升逾1倍，主要為內地客戶帶動；客戶服務中心接獲查詢開戶的個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求殷切。有見周末為海外及內地旅客入境的高峰期以及客戶對銀行需求的增加，滙豐希望透過在三家分行試行7天營業，為所有客戶提供最大方便。該行除加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大四成。

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