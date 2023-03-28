旅監局:做好協調，考慮要求入境團等候用膳期間留在旅遊巴上

本港與內地全面通關後，內地低價旅行團重現紅磡及土瓜灣一帶，衍生區內交通等民生問題。旅監局行政總裁方安妮在電台節目表示，當區有2間食肆專做團餐，為免影響居民生活，會考慮要求食肆為入境團設立預約系統，團友輪候用餐期間應在旅遊巴上等候；又會鼓勵旅行社之間協調行程，分流旅客到其他地區。

觀感欠佳，但導遊有妥善照顧旅客



對於有內地旅客要在街邊食兩餸飯事件，方安妮指，已向有關旅行社了解，得悉因有年長團友表示無法等候用膳，要求提早進餐，在導遊帶領下買飯盒，明白觀感上不好看，但導遊有妥善照顧旅客，並無違規，做法可以理解，亦無收到旅客投訴，涉事旅行社已表明不再重蹈覆徹。至於近日流傳相片顯示有內地旅客在淺水灣街頭食杯麵，方安妮指，未有旅行社報告事件，未能確定是否內地旅行團旅客。



旅監局成員兼導遊總工會理事長黃嘉毅表示，開關後入境旅客以內地佔大部分，部分年長團友只能負擔平價團。香港是自由社會，認為不應拒絕平價團，有關旅客出發前已掌握行程安排，開關以來旅監局未有收到內地平價團的投訴，外界不應過分解讀。黃嘉毅又表示，理解大批旅客或對當區居民造成滋擾，但旅客質素參次，導遊只能盡量提點。

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