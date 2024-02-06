英國王室｜英王患癌暫停公職，傳哈里王子速回國探望

白金漢宮表示，75歲的英國國王查理斯三世被診斷出患癌，現正接受治療，期間將不會履行公職。據報道，與王室不和的哈里王子已經與父王談過病情，並將在未來幾天內從加州回到英國看望父親。

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聲明稱，英王最近接受了前列腺肥大治療，治療期間發現了癌症。白金漢宮沒有說明具體是哪種癌症，但排除了前列腺癌。



白金漢宮表示，英王感謝醫療團隊的迅速診斷，他對自己的治療情況仍然非常樂觀，期待盡快全面履行公職。



英王最後一次公開露面是周日（4日）在諾福克郡桑德靈厄姆的一個教堂外，他在當地有一處住所。儘管他將暫停公開活動，但會繼續擔任國家元首和武裝部隊總司令。

撰文:經濟通國金組

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