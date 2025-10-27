比拼華爾街－溫傑 | 美股續創新高，道富業績優於預期（有片）

上周五（24日）美股三大指數均成功破頂並創收市歷史新高，主要受惠當地最新通脹數據較預期溫和，聯儲局本周有望繼續減息。道指首次升破47000點收市（收報47207點），升幅約1%。按周計，三大指數上升1.9%至2.3%。

雖然美國9月消費物價指數(CPI)按年升幅從8月的2.9%加快至3%，但低過預期的升3.1%；按月增幅為0.3%，低過8月及預期的0.4%升幅。至於撇除食品及能源的核心CPI，按年升幅為3%，少過預期的3.1%增幅；按月則升0.2%，低過8月及預期的0.3%增幅。

CPI升幅低於預期

筆者的觀點是，基於核心CPI的按月升幅為0.227%（過往筆者曾多次於節目中解釋CPI數據不止一個小數位），當中住屋成本顯著下跌，預示聯儲局將於本周（美國時間29日）減息25點子。事實上，根據Fed Watch的數據，市場現預期減息的機會達98.3%。

另一方面，上周美股向好，部分原因亦源於中美緊張關係降溫。特朗普表示，在其即將開始的南韓行程中，安排了與中國國家主席習近平舉行一次長時間會談。他更預計，雙方將進行一次「相當長時間的會晤」，有望談妥「一切」，可以共同解決很多問題。惟大家要留意，就在中美即將展開新一輪貿易磋商之際，美國宣布啟動「301條款」調查，核實中國履行特朗普首個任期時兩國簽署的貿易協議之情況。筆者仍然堅持，中美關係變化仍將為港美股市帶來波動。

本周市場焦點與上周相近，仍為美國政府停擺、中美關係、企業業績（包括多間大型科技/人工智能企業）及經濟數據等。除此之外，聯儲局議息自然也是焦點之一。

銀行股可留意道富

個股方面，本周介紹道富集團(State Street Corp.)(US.STT)，其為全球最大的托管銀行和最大的資產管理公司之一，旗下託管及管理資產規模(Total assets under custody and administration)達51.66萬億美元。集團有兩項主要業務，包括投資服務及投資管理，前者佔收入達八成，後者則約兩成。集團早前已公布第三季業績，減低短期因業績差而令股價受壓的機會。

集團季度收入按年升8.8%至35.45億美元（其中雖然淨利息收入按年倒退1.1%至7.15億美元，差過市場預期的7.49億美元，但費用收入按年升8.1%至28.29億美元），同期淨利潤按年升18%至8.61億美元，每股季度攤薄利潤為2.78美元，高於市場預期的2.64美元。

財務指引方面，管理層表示：

－預計2025年費用收入(Total fee revenue)增長將在8.5%至9%的範圍內，較之前的預期有所改善。

－全年淨利息收入(NII)預計將略低於前一年的創紀錄表現，但第四季度淨利息收入和淨息差均有望上升。

－全年支出增長預計約為4.5%，反映在技術及戰略舉措上的持續投資，以及與收入相關的成本增加。

估值吸引增加潛在升幅

綜合而言，道富去年每股盈利為9.35美元，市場預期今明兩年將分別上升至10.88美元及12.21美元，反映業績將持續穩健增長。估值方面，集團今年的預測市帳率為約1.3倍，基於其盈利能力，估值吸引，股價中線的上升潛力料優於同業。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

