  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

專訪｜RWA熱潮下股票代幣化超前實現T+0！香港仲有乜嘢可以上鏈？（有片）

31/10/2025

　　首批發行穩定幣申請已於9月30日截止，繼早前有傳螞蟻及京東等退出申請發行首批穩定幣後，市場普遍預期將由銀行等大型金融機構飲頭啖湯。伴隨穩定幣規管討論，RWA代幣化討論熱度一併上升，勝利證券副行政總裁陳沛泉接受《經濟通通訊社》專訪時提到，資產代幣化在港有龐大潛在機遇，傳統資產如股票、物業等都有可能完成代幣化，甚至無形資產都能上鏈，但當中亦有不少實行上的挑戰性。

 

　　RWA為「現實世界資產（Real World Asset）」的縮寫，RWA代幣化就是指將傳統資產上鏈至產擬世界的過程。貨幣屬於傳統資產，故發行穩定幣即將法定貨幣進行代幣化後上鏈。因此，理論上所有資產只要經過智慧合約，都可以進行代幣化，早年大熱的NFT正正就是代幣化的例子。

 

股票代幣化可加快結算周期，物業代幣化在業權上需時研究

 

　　近年美國開始討論股票代幣化，將股票交易上鏈，進一步延長交易時間至24小時，提高流動性同時達致T+0結算周期。陳沛泉指股票代幣化對香港有參考價值，相信聯交所一定有留意美股代幣化進程。但他認為，完成港股代幣化仍有多重問題需要解決，其中由T+2步向T+0，結算周期快速提升令證券業需要重新適應，同時KYC認證流程在鏈上如何實行都需要詳細考慮。

 

　　除此以外，住宅物業都可以進行代幣化，將一份業權分割拆細，便可以大幅提升流動性，有建議更認為假如物業代幣化後分割出售，便有助解決存量房問題。不過陳沛泉認為，物業暢銷程度並不受交易媒介影響，如樓市低迷即使物業上鏈也不見得會提高交易量，而且當市場有多一渠道反映估值，資產價格會更趨波動；他又提到，物業代幣代業權分散，當要出售時需否統一意向亦是要研究之處。

 

IP資產代幣化可創造價值，定明回購條款可變相套現

 

　　陳沛泉指現時香港市場對RWA代幣化興趣不小，雖然股票及物業代幣化仍需時推進，但在港已有不少範疇的資產類型已正在上鏈。以他本人而言，主要聚焦在三大項目，包括現金流較強的資產、IP以及大宗商品。第一項類型就如穩定幣以及股票，在穩定幣條例通過後，預計這類資產上鏈後的監管對當局而高有更大把握。第二項在NFT的基礎上，陳沛泉指代幣化可以令IP擁有人更易接觸投資者，同時IP具有龐大前景預期，將IP代幣化實際上可以創造更大附加價值。至於大宗則如黃金，將黃金資產上鏈正如現時市場上追蹤金價變動的ETF，上鏈可以降低投資門檻兼延長交易時長，與上述代幣化原理相約。

 

　　因應目前本港尚未規管代幣化資產交易，陳沛泉指現時RWA項目當未開啟二級市交易，暫時只能在一級市場持有代幣化資產。不過他以目前正在進行的項目作為例子，有電影公司以發行代幣向投資者分成一套電影的票房收入，雖然投資者只能持有，但發行合約條款可以定明，如電影票房進一步升至某一金額，便可由發行人（即電影公司）回購代幣化票房收入，間接實現代幣化資產套現。

 

立即去片：https://youtu.be/4vtBTjwvUlA

 

 

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒

 

【你點睇？】警察小巴「放蛇」捉無佩戴安全帶者，明年起乘巴士不佩戴同樣被罰，你認為政府宣傳是否足夠？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,693.42
    +171.30 (+0.360%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,864.24
    +41.90 (+0.614%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,817.54
    +236.40 (+1.002%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.703
變動率︰+3.699%
較港股︰+0.34%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌631.967
變動率︰-2.564%
較港股︰+0.47%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.683
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.57%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.821
變動率︰-11.099%
較港股︰-1.60%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.330
變動率︰+2.643%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.545
變動率︰-1.041%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.280
變動率︰-2.099%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.195
變動率︰-5.538%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升137.860
變動率︰+22.151%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升246.895
變動率︰+10.785%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升347.720
變動率︰+5.848%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌27.100
變動率︰-3.696%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 15:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 15:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 06936 順豐控股
  • 36.060
  • 03626 HSSP INTL
  • 3.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 60.100
  • 08172 拉近網娛
  • 0.390
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.580
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.460
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.460
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 558.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.200
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.390
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 41.780
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 16:29  《盤後部署》恒指失守兩萬六關月線5連升斷纜，第二增長點省鏡美的可吼

31/10/2025 16:38  《本港經濟》本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期

31/10/2025 17:09  《本港經濟》金管局：第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低

31/10/2025 16:48  《本港經濟》本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期

31/10/2025 17:01  【習特會】中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆

31/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI遜預期，習近平見高市早苗，俄羅斯總理下周訪華新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

政政經經．石鏡泉

團結一大片，打擊一小撮
人氣文章

政政經經．石鏡泉

上金鎊了
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

西營盤日式炭火燒鳥深宵食堂！鐵板厚切牛舌燒、自家製月見雞捧、原條汁燒魷魚筒，下班後的味蕾慰藉
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係！催旺桃花應擺放甚麼？渣男有樣睇？風水設計師：留意這3個特徵！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
韓國百萬YouTuber產後危機｜誕雙胞胎9日突大出血，丈夫崩潰呼籲集氣祈禱
人氣文章
腸道健康 │ 專家票選護腸最強食品排行榜，2種水果通便力驚人，榜首是常見早餐 新文章
人氣文章
乳癌警號 │ 38歲媽媽愛食水果確診2期乳癌，醫生揭高碳水果增癌風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向31/10/2025
滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處