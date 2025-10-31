  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

洪灝專訪｜港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（有片）

31/10/2025

　　習特釜山會晤確定中美戰術性休戰，加上美國聯儲局「減息＋停止縮表」雙重順風，近日陷入好淡爭持的港股何時能有突破？蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝於專訪表示，港股向價值股的輪動已經開始，下一目標上望30000點，尤其看好銀行、工業有色金屬板塊。

 

洪灝專訪｜港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（有片）

在港股當中，洪灝看好銀行及工業有色金屬板塊。

 

工業有色金屬主升浪未開始

 

　　港股自10月2日創下27381點4年新高後，近日一直於20天線上落，惟洪灝指，「（突破）其實很容易」，因經貿談判已經過關，加上美國減息、北水南下、新策出台等，都會幫助港股繼續向上走，直言「大家還是太悲觀」。

 

　　他續指，板塊輪動肯定已經開始，認為價值股機會較大，舉例大市值如農行(01288)兩周升了20%多，超越了預期；中鋁(02600)在周四（30日）一天便升了10%，但工業有色金屬的主升浪還沒開始。為何經濟放緩、經濟周期到中晚期，工業有色金屬仍升？洪灝解釋，邏輯在於價格的表現更多是反映市場流動性條件的變化，以及哪些東西還沒有炒過。

 

高位回吐新消費股暫沒機會，續看好科技股

 

　　眼見新消費股「F4（泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)、蜜雪冰城(02097)、毛戈平(01318)）」齊較高位回吐逾三成，他認為，整體市場仍在上升，這四隻之所以跌，皆因之前衝得太狠，正正是市場輪動的表現，顯示資金從「熱」的板塊和股票，去到「更加熱」的板塊和股票。鑒於整體輪動通常需要兩三個季度，形容其暫時沒有機會。

 

洪灝專訪｜港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（有片）

投資者宜逢高獲利，然後將收益放去一些穩陣板塊。(Shutterstock)

 

　　不過洪灝仍繼續看好科技股，特別是幾間轉型成功的科技公司，重申創新高毫無懸念。總體而言，他建議逢高獲利了結一點，然後將收益放去一些穩陣點的板塊。

 

人生有周期，賺認知內的錢

 

　　眼見蘋果、英偉達雙雙創新高，惟巴菲特在掌舵巴郡期間大手減持蘋果，而主張下注「顛覆性創新」的木頭姐(Cathie Wood)亦無重倉英偉達，是否「失算」？洪灝認為，不可以一概而論，因沒人能夠盡買所有世界上最賺錢的東西，例如自己之前買中了金、銀、創新藥，但與此同時肯定也忽略了其他機會。

 

　　他表示，認同A股朋友的一句話——憑運氣賺到的錢，可能同樣因運氣而輸掉，笑言本命年、撞流年、犯太歲等老祖宗哲學，顯示人的一生有上落周期，所以賺自己認知內的錢，明白股票的邏輯，不僅賺得舒服，而且也不用買入後睡不著覺。

 

　　立即去片：https://youtu.be/0ZCp03z8ios

 

 

 

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,693.42
    +171.30 (+0.360%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,864.24
    +41.90 (+0.614%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,817.54
    +236.40 (+1.002%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.704
變動率︰+3.699%
較港股︰+0.34%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌631.975
變動率︰-2.564%
較港股︰+0.47%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.683
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.57%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.821
變動率︰-11.099%
較港股︰-1.60%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.330
變動率︰+2.643%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.545
變動率︰-1.041%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.245
變動率︰-2.119%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.190
變動率︰-5.577%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升137.820
變動率︰+22.116%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升246.980
變動率︰+10.823%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升348.330
變動率︰+6.033%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌27.115
變動率︰-3.643%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 15:57 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 15:57 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 06936 順豐控股
  • 36.060
  • 03626 HSSP INTL
  • 3.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 60.100
  • 08172 拉近網娛
  • 0.390
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.580
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.460
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.460
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 558.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.200
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.390
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 41.780
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 16:29  《盤後部署》恒指失守兩萬六關月線5連升斷纜，第二增長點省鏡美的可吼

31/10/2025 16:38  《本港經濟》本港第三季GDP按年升3.8%，高過市場預期

31/10/2025 17:09  《本港經濟》金管局：第三季負資產住宅按揭宗數3.15萬宗，按季減少17%，創近5年新低

31/10/2025 16:48  《本港經濟》本港9月零售業總銷售貨值按年升5.9%，勝預期

31/10/2025 17:01  【習特會】中國據報在「習特會」後再買四船美國大豆

31/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI遜預期，習近平見高市早苗，俄羅斯總理下周訪華新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

APEC | 李家超出席領導人非正式會議，與國家主席習近平短暫交流新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙徒假冒速遞公司客服WhatsApp視像通話，要求展示銀行信用卡正面及背面，受害人損失過100萬港元
人氣文章

智城物語．方展策

AI基建陷入循環交易？NVIDIA、OpenAI彼此投資採購，是經濟增長動力，還是AI泡沫前兆？
人氣文章

影視娛樂

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

開箱Guerlain 2025 聖誕倒數月曆：紙藝大師操刀的優雅藏書！從人氣藝術沙龍香氛到Rouge G寶石唇膏，25件奢華小驚喜
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

困在Friends with Benefit的結界裏？與其不進不退，不如自行切斷關係
健康好人生 Health Channel
人氣文章
前列腺肥大的迷思：會有甚麼症狀？唔做手術得唔得？有甚麼藥物可以治療？新文章
人氣文章
腸道健康 │ 專家票選護腸最強食品排行榜，2種水果通便力驚人，榜首是常見早餐 新文章
人氣文章
韓國百萬YouTuber產後危機｜誕雙胞胎9日突大出血，丈夫崩潰呼籲集氣祈禱
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向31/10/2025
滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處