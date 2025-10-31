洪灝專訪｜港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（有片）

習特釜山會晤確定中美戰術性休戰，加上美國聯儲局「減息＋停止縮表」雙重順風，近日陷入好淡爭持的港股何時能有突破？蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝於專訪表示，港股向價值股的輪動已經開始，下一目標上望30000點，尤其看好銀行、工業有色金屬板塊。

在港股當中，洪灝看好銀行及工業有色金屬板塊。

工業有色金屬主升浪未開始

港股自10月2日創下27381點4年新高後，近日一直於20天線上落，惟洪灝指，「（突破）其實很容易」，因經貿談判已經過關，加上美國減息、北水南下、新策出台等，都會幫助港股繼續向上走，直言「大家還是太悲觀」。

他續指，板塊輪動肯定已經開始，認為價值股機會較大，舉例大市值如農行(01288)兩周升了20%多，超越了預期；中鋁(02600)在周四（30日）一天便升了10%，但工業有色金屬的主升浪還沒開始。為何經濟放緩、經濟周期到中晚期，工業有色金屬仍升？洪灝解釋，邏輯在於價格的表現更多是反映市場流動性條件的變化，以及哪些東西還沒有炒過。

高位回吐新消費股暫沒機會，續看好科技股

眼見新消費股「F4（泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)、蜜雪冰城(02097)、毛戈平(01318)）」齊較高位回吐逾三成，他認為，整體市場仍在上升，這四隻之所以跌，皆因之前衝得太狠，正正是市場輪動的表現，顯示資金從「熱」的板塊和股票，去到「更加熱」的板塊和股票。鑒於整體輪動通常需要兩三個季度，形容其暫時沒有機會。

投資者宜逢高獲利，然後將收益放去一些穩陣板塊。(Shutterstock)

不過洪灝仍繼續看好科技股，特別是幾間轉型成功的科技公司，重申創新高毫無懸念。總體而言，他建議逢高獲利了結一點，然後將收益放去一些穩陣點的板塊。

人生有周期，賺認知內的錢

眼見蘋果、英偉達雙雙創新高，惟巴菲特在掌舵巴郡期間大手減持蘋果，而主張下注「顛覆性創新」的木頭姐(Cathie Wood)亦無重倉英偉達，是否「失算」？洪灝認為，不可以一概而論，因沒人能夠盡買所有世界上最賺錢的東西，例如自己之前買中了金、銀、創新藥，但與此同時肯定也忽略了其他機會。

他表示，認同A股朋友的一句話——憑運氣賺到的錢，可能同樣因運氣而輸掉，笑言本命年、撞流年、犯太歲等老祖宗哲學，顯示人的一生有上落周期，所以賺自己認知內的錢，明白股票的邏輯，不僅賺得舒服，而且也不用買入後睡不著覺。

立即去片：https://youtu.be/0ZCp03z8ios

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇