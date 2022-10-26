  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【雷鼎鳴專訪】數字人民幣崛起　挑戰美元霸權（有片）

26/10/2022

　　內地城市正在試驗一種官方支持的數字貨幣，由人民銀行研發，香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴向《經濟通通訊社》表示，數字貨幣如果發展成熟，將會衝擊美元霸權，主因是美元政策混亂，而人民幣匯率相對穩定，對其他國家來說是一種需求，如數字人幣再結合中國的電子支付，便能用方便性衝破美元的交易習慣，成為避開美元制裁的新出路。

 

美元霸權濫用，人民幣有需求

 

　　雷鼎鳴認為中國的確在布局取代美元，以今日國內生產總值（GDP）經購買力平價（PPP）來計算，2014年已超越美國，如果用官方匯率或市場匯率計算，超越美國也是幾年內的事，但人民幣在國際上的交投量或應用量較低，亦較少國家以人民幣作為儲備，而在國際上取得較多應用量，是評價國力一個很重要的基礎，「目前在國際貿易上，以美元計價約佔40%，美元亦佔中國外匯儲備的65%，因此有美元霸權的出現。」

 

　　然而，美元並非一個特別好貨幣，「一方面因為美國貨幣政策混亂，濫印鈔票推高通脹率，持有美元風險相當高，另一方面美國經常用美元制裁其他國家，用美元做儲備分分鐘被充公，以美元作為外匯儲備並不安全。」雷鼎鳴又指，即使用歐元或英鎊，這些國家很受美國影響，並不可靠，而人民幣匯率相對穩定，可以扮演一個更大的角色，對世界來說是一種需求。

 

數字人幣交易佔比勢超美元

 

　　雷鼎鳴表示，美元成為霸權的一個主要原因，是人們的習慣性，「如果習慣用美元交易，突然用另一種貨幣進行文易，會造成很多不適應，這個習慣要改。」他認為要打破美元交易習慣，便要靠方便性。「電子支付在內地相當普及，現時外出連毫子都不用帶，而數字貨幣再結合電子支付，如果能推廣至全世界，相信能以方便性衝突美元交易。」他又解釋，有別於阿里巴巴的支付寶、騰訊的微信支付，數字貨幣並非由民企支撐，而是由人民銀行發行，相信終有一日人民幣在國際上交易的佔比會比今日更高。

 

 

撰文：經濟通記者張可怡

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

130.000

異動股

00700

騰訊控股

211.600

異動股

01024

快手－Ｗ

37.850

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 129.900
  • 00700 騰訊控股
  • 211.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 37.750
  • 02333 長城汽車
  • 8.330
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.120
股份推介
  • 06185 康希諾生物
  • 64.500
  • 目標︰$80.40
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.900
  • 目標︰$5.90
  • 02633 雅各臣科研製藥
  • 0.850
  • 目標︰$0.927
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.415
  • 目標︰--
  • 00586 海螺創業
  • 13.920
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 211.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 62.350
  • 02800 盈富基金
  • 15.960
  • 00388 香港交易所
  • 233.600
  • 00005 滙豐控股
  • 40.250
報章貼士
  • 01877 君實生物
  • 27.500
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 90.400
  • 目標︰$100.00
  • 00002 中電控股
  • 53.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/10/2022 12:16  渣打第三季除稅前基本溢利升32%，除稅前法定溢利升40%

26/10/2022 10:08  《異動股》康希諾升逾16%，大摩籲留意中國動態清零或轉向訊號

26/10/2022 09:46  《異動股》思摩爾飆14%，內地將電子煙納入消費稅徵收範圍

26/10/2022 09:02  港交所(00388):暫停恒指期貨產品市場波動調節機制

26/10/2022 07:50  《匯市走勢》辛偉誠正式執掌英國相位，英鎊反彈至6周高位

26/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒３２億元，買騰訊沽中海油

26/10/2022 08:34  【大行炒Ｄ乜】巴克萊微升匯控目標，瑞信升兗礦、中煤至跑贏大市

21/10/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍，短線值博

26/10/2022 11:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９６，美元兌人幣跌報７﹒２９０７

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【雷鼎鳴專訪】數字人民幣崛起　挑戰美元霸權（有片）
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指本周有機會重上萬六關 阿里健康現價買入不值博
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

2022全球最佳旅遊城市出爐！韓國慶州打入十大！日本榜上無名？「亞洲第一」竟是它？睇埋旅遊指南權威十大旅遊國家、地區清單！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

一姐賣樓，跑贏股樓，仲有稅收
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒

一間專屬香港的日式居酒屋：融入日式材料和香港年輕職人作品，詮釋香港典雅與東京印象
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港樂壇歷史興衰更替：從側面窺全貌，欣賞歌手及組合貢獻，冷門偏峰更優質
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

全黑西裝是最高階的造型挑戰？讓電影世界的殺手主角示範，黑色西裝的時尚秘密！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飽受經痛煎熬？美國最新研究：與多吃致炎食物有關！避免這5款引起經痛的致炎食物！哪些食物可減少經痛？
人氣文章
新冠等同流感 ?
人氣文章
【路路笑談中】我都是石籬邨長大的
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/10/2022 16:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/10/2022 16:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/10/2022 16:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/10/2022 15:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章專訪26/10/2022
【雷鼎鳴專訪】數字人民幣崛起　挑戰美元霸權（有片）
人氣文章FOCUS26/10/2022
【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示
人氣文章財經熱話26/10/2022
《午市前瞻》恒指本周有機會重上萬六關 阿里健康現價買入不值博
人氣文章財經熱話26/10/2022
【績後部署】匯控股價後向　睇實英鎊匯價變動
人氣文章大行報告26/10/2022
【大行炒D乜】匯控績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning26/10/2022
熊麗萍：恒指未現明顯見底訊號　只望小幅度反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金