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【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力　聯儲若減息勢反害美股

30/01/2023

　　農曆新年5天長假期，香港十大屋苑成交錄歷來最旺，伴隨通關、復常佳音，去年累跌逾15%的樓價，今年能否「兔」氣揚眉？而期貨市場押注美聯儲最早9月掉頭減息會否成真，以及錄逾十年最差表現的美股能否重展鴻「兔」？對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受《經濟通通訊社》訪問時，對此都有不同看法。


　
「無買內地樓，又為何要來香港買？」


　
　　去年10月受訪時曾押注港樓「三年挫五成」，如今通關、復常佳音頻傳，是否仍如此悲觀？洪灝笑言，此並非「悲觀」，而是「客觀」。

 

 

 對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝。(Tim 攝)

 


　　他表示，通關的確在情緒上提振本港經濟信心，而內地訪客時隔三年再南下香江旅行、消費、做生意，更實質有助市道，但此並不等同北水將大舉入市港樓。他反問，「內地資金無買內地樓，又為何要來香港買樓？」

 


　　有別坊間認為樓價或在首季企穩，甚至全年有望反彈一成，洪灝認為，香港樓市仍有「好大」的下行壓力；原因之一，是兩地樓市相互關聯，如果內地樓市需要一段時間才能修復，那麼香港樓市如要期望內地資金來升溫，「可能在此階段暫時都是一個奢望」。

 


　　原因之二，則是即使聯儲快將停止加息，美息料仍在高位維持一段時間，此將左右本港最優惠利率(P)，繼而對港幣構成壓力，「這個壓力如果不在樓市價格釋放，就一定會在其他資產價格例如股票上釋放出來。」


　
通脹未平復即掉頭，將衝擊幣策公信力


　
　　去年錄得2008年以來最差表現的美股又如何？2023年看好「非美資產」的洪灝認為，相比市場共識齊齊押注美國衰退，對投資者更有價值的問題是--即使美國經濟增速快速下滑，甚至出現衰退，美聯儲是否會降息？在他看來，降息並非基準情境，甚至以「奢望」二字形容。

 

 

 


　　適逢聯儲本周將今年首次議息，市場關注主席鮑威爾會否釋放減息的蛛絲馬跡。洪灝反向思考警告，美國通脹仍在「6」字頭水平運行，實質利率持續為負，一旦聯儲在此背景下減息，意味其政策公信力受到極大衝擊，「我告訴你，市場將跌得更厲害……(減息)對全球風險資產並非好消息，而是壞消息。」

 


　　他續指，世界上有兩個最重要的央行，一是中國央行，其貨幣政策轉向，決定經濟周期的起伏；二是美國央行，其貨幣政策轉向，則決定全球風險資產的價格起伏。而現時中國貨幣政策已現轉向，隨後而至的中國經濟周期回暖，必然會刺激大宗商品特別是上游需求，並將價格壓力傳導至聯儲。

 


　　但理論上中國經濟周期領先美國6個月，今次何解背道而馳？洪灝解釋，此是因為聯儲啟動貨幣政策正常化(加息)的時機太遲，以至當此輪中國經濟周期回暖、開始傳導通脹壓力的時候，聯儲仍未能「校準」貨幣政策，不可避免「走雞(錯過機會)」，提醒預測市場走勢時，不可忽視中美經濟周期的相互影響。

 

撰文：俞瑾

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