【專訪】陶冬：能漲工資的通脹才是好通脹（有片）

植田和男將於4月9日接任日本央行行長，他早前接受議會任命聽證時，「500日圓已買不到一盒便當」，論述個人對通脹的感受。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，植田所要面對的，不僅僅是他的盒飯貴了，更是全日本消費者的錢袋緊，消費信心不足。

他指，過去六個月，日本的通貨膨脹節節攀升，1月CPI通脹同比上升4.3%，扣除能源和食品價格後的核心通脹也上升4.2%，上次見到這樣的數字還是在90年代初，那時候日本的房地產泡沫剛剛崩潰。之後的30年，工資增長消失了，企業的漲價能力消失了，年輕人的就業機會消失了，消費也躺平了，日本進入了失去的30年。

期間日本起碼推出了30次財政刺激方案，日本銀行把政策利率降到了零，甚至負利率，但是一切政策刺激都沒有將消費拉起來。到安倍晉三祭出三支箭，其中第一支箭--濫印鈔票，雖然推高了股市，拉低了匯率，對實體經濟的刺激作用卻不大。經濟各部門對未來普遍信心不足，企業不願意借錢擴張，個人捂緊錢袋子。

2022年俄烏爆發衝突，日本通脹突現轉機，CPI通脹突破了2%，很快又突破了4%，政府開始積極推進工資上調。但日本的消費熱情並不高，很多商鋪沒有加價能力，工資上漲反而給中小企業帶來傷害。於是小商鋪實施彈性工作時間，通過減少工時來中和漲工資的壓力。但是工人時薪增加了，工作時間減少了，收入並沒有上升多少。陶博慨嘆，能漲工資的通脹才是好通脹，只漲物價不漲工資的通脹是壞通脹。

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