比拼華爾街－溫傑 | 科技股表現回穩，2026年留意Visa（有片）

近期美股主要受兩項因素所主導，即「減息預期」及「科技股弱勢」。以上周中後期而言（指周四及周五，18及19日），前者有所強化而後者回穩，帶動美股向好。

美國通脹明顯低過預期

首先，美國11月消費物價指數(CPI)按年上升2.7%，創2021年初以來最慢增速，並顯著低過預期的3.1%升幅；同期扣除食品及能源的核心CPI則按年增加2.6%，同樣遠低於預期的增長3%。通脹低於預期，有利美國聯儲局減息，支持股市表現。

根據Fed Watch，明年首季減息一次的機會由一星期前的41.4%，上升至46.2%（一個月前更只為33.5%）；減兩次的機會亦由一星期前的8.1%，增加至9.6%。

另一方面，投資者對科技股的擔心有所減退。上周四，記憶晶片生產商美光科技(Micron)(US.MU)業績及展望均理想，股價顯著上揚。上周五，甲骨文(Oracle)(US.ORCL)、英偉達(Nvidia)(US.NVDA)及博通(Broadcom)(US.AVGO)股價全數向好。

上周五美股三大指數受惠上述發展，加上日本只鴿派加息（日圓匯價不升反跌），收市均錄得升幅。道指及標指分別上升0.4%及0.9%，近期表現較差的納指更回升1.3%。一周計，三大指數個別發展，道指跌0.6%，標指及納指則分別上升0.1%及0.5%。

留意往後日本債息走勢

不過有兩點需要注意，第一點是日本加息後，當地債息一如預期上升，往後若進一步走高，或會為全球資本市場帶來波動；第二點則是上文提到的美國CPI數據，部分經濟學家質疑數據真實性，原因是指數內的租金數據反常地持平（即升勢突然停止），令人擔心由於之前政府停擺未能收集數據，導致經濟數據的「質量」下降，降低其參考性。

今周雖然有聖誕節假期，部分數據仍值得關注，包括GDP增長及耐用品訂單等。預期第三季GDP增長（按季以年率計）將為3.2%，較第二季的3.8%有所放緩（筆者留意到市場對相關數據的預測有較大偏差，例如花旗預測增長率將達3.6%）。

Visa業績理想

今周筆者會介紹Visa公司(Visa)(US.V)，其為全球領先的數字支付公司。簡單而言，集團成功建立全球信賴的支付網路，為全球200多個國家和地區的消費者、商戶、金融機構、企業及政府機構實現數字支付。筆者銀包都有超過一張Visa信用卡，惟值得留意的是，集團其實不會直接為消費者發行信用卡等產品，反而是為全球各地的金融機構提供Visa品牌的支付產品，並讓她們向客戶提供信用卡（或其他支付產品）。

集團於10月28日已公布今個財年的第四季業績（截至9月），收入為107億美元，按年增長11.5%，再次優於市場預期；同期經調整每股盈利為2.98美元，按年增加10%，略高於市場預期的2.97美元。管理層預期，2026年財年淨收入(Net Revenue)有望實現低雙位數的健康增長。

估值合理，回調可吸納

筆者認為，集團於全球支付網絡具領導地位，強大的品牌效應下令業績保持穩健增長，加上其在數字支付和創新領域積極布局，是金融科技領域中既具防禦性又具增長潛力的企業之一。雖然近期股價顯著上升，但受累較早前市場擔心穩定幣發展將衝擊集團業務，現價（349.25美元）仍低於6月中時的高位（375美元）。2026年財年預測市盈率為27.5倍，每次回落可分段部署作中線投資。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇