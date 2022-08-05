  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

新宣傳片彰顯港人創新精神 生產力局致力Make Smart Smarter

05/08/2022

 

有沒有想過藥煲都可以用來做喇叭？看似天馬行空，但機會，總是留給有信念的人，正正因為香港人敢於創新，令創意化為無限可能，才能憑智慧，克服困難，奠定今日成就。而香港生產力促進局（生產力局）同樣堅持創新，以先進技術，助香港創優增值。

近日生產力局推出全新宣傳短片，主角年紀小小就擁有大夢想，相信自己終有一日有能力製造飛機，即使同輩揶揄潑冷水也未有動搖。而且主角雖然年幼，卻已展示出過人的創意，有一日他不小心打破了父親新買回來的音響，自責之際卻想到可嘗試用傳統藥煲改造成喇叭，於是四出張羅材料，即使多次碰壁，最終也在藥材鋪老闆手上換來原材料，然後發揮創意，成功將藥煲改造成音響設備，為父親送上意外驚喜。

故事中的主角因為敢於創新而取得成功，現實中創意無限的香港人同樣有很多「好橋」，生產力局則致力將具潛能的概念真正「落地」，令智能再增值，Make Smart Smarter。

生產力局多年來積極與本地工商界合作，透過產品和流程創新，促進創新技術研發，應用範圍涵蓋先進製造、智能運輸、綠色科技、食品科技和樂齡科技等。去年生產力局與合作夥伴共同研發的項目一共獲得85項海內外殊榮，成績令人鼓舞，同時亦反映生產力局創新，從未停步。

申請再工業化資助計劃可獲最高港幣1,500萬元資助

另一方面，政府近年積極提倡「再工業化」，利用香港在科研、設計和知識產權保障的鞏固地位，通過創新科技，如物聯網、人工智能、新材料及「工業4.0」智能生產工序等，簡化流程，在本地發展高增值產業及產業鏈。

生產力局全方位協助客戶「再工業化」，擦亮「香港製造」。局方亦會支援企業轉型升級、培訓「再工業化」人才等。再工業化資助計劃下，合資格的公司將會獲得政府以配對形式提供資助，企業最高可獲得港幣1,500萬元，用於在香港設立智能生產線。

計劃自2020年推出以來已經有不少成功的個案，當中包括一間生產塑膠材料的生產商，轉型製造光學自適鏡片。在新技術下，生產線佔地不多，且只需兩人管理，最多每小時可生產100塊鏡片，成本效益高，可見計劃為香港「再工業化」打下良好基礎。

展望未來，生產力局總裁畢堅文希望繼續與各界攜手，積極融入國家發展大局，用科技提升香港競爭力，推動「再工業化」及「再科技化」，將大灣區變成世界上最好的灣區。

詳情請參閱：http://u.hkpc.org/smarter2022-9

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,764.83
    -67.71 (-0.206%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,120.56
    -19.50 (-0.471%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,486.24
    -158.22 (-1.251%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.521
變動率︰+2.106%
較港股︰+2.06%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.702
變動率︰+1.913%
較港股︰+1.16%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.685
變動率︰+1.911%
較港股︰+0.41%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.572
變動率︰+0.282%
較港股︰-0.07%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌57.385
變動率︰-2.473%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.030
變動率︰-2.515%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌194.120
變動率︰-4.015%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.719
變動率︰-5.117%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌37.030
變動率︰-6.890%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌40.175
變動率︰-7.537%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌89.810
變動率︰-8.376%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌39.490
變動率︰-31.021%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 11:15 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 11:15 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

再陷辦公室權鬥！同事惡人先告狀、上司旁觀不表態，打工仔只能以政治手段解决困局？
人氣文章

小薯茶水間

百年老茶樓「蓮香樓」結業！茶客最不捨舊式茶居風味：茶盅奉茶／點心車／大水煲沖水！回味6大蓮香樓名菜、點心
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

摩登通脹
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

有「專家鑑定」、「藏家釋出」就夠？拍賣行推出來頭不小的拍品，真能深信不疑的舉牌？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

橫跨900年的歐洲中世紀、源自黑暗時代的時尚：愈奢華地位愈高？金色和紫色絲綢衣服只有貴族能穿？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
再有Häagen-Dazs雪糕出事！多2款須停售、7款未曾流出市面的雪糕要封存！邊啲口味出事？污染源頭疑是呍呢嗱原料？（附產品資料）
人氣文章
左側肩膀痛恐患心臟病？如何分辨是勞損還是心臟問題？中醫：壓榨疼痛要留神！新文章
人氣文章
罐頭沙甸魚健康嗎？營養師：可改善骨骼健康、保護心臟！但有一類人忌食
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 23:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金